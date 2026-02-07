Giá vàng hôm nay 7-2: Bật tăng trở lại

Giá vàng hôm nay lại nóng lên

Đầu ngày 7-2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 4.968 USD/ounce, tăng mạnh 148 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua 4.820 USD/ounce.

Sự phục hồi này diễn ra trong bối cảnh các quỹ đầu tư vàng toàn cầu tiếp tục duy trì sức mua mạnh mẽ bất chấp biến động giá. Theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council – WGC), các quỹ đầu tư vàng toàn cầu đã ghi nhận dòng vốn chảy vào kỷ lục 120 tấn trong tháng 1-2026, tương đương gần 19 tỉ USD – mức cao nhất từ trước đến nay.

Dòng vốn này đã đẩy tổng tài sản quản lý của các quỹ đầu tư vàng đạt kỷ lục 669 tỉ USD và lượng vàng nắm giữ lên 4.145 tấn, cũng là mức cao lịch sử.

Các nhà phân tích nhận định rằng, dù giá vàng trải qua đợt giảm mạnh nhất trong nhiều năm vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2, các nhà đầu tư tổ chức và quỹ đầu tư vẫn kiên trì mua vào ở vùng giá thấp.

Hành vi "bắt đáy" này kích thích dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức khác tham gia khi giá vàng giảm, tạo động lực cho đà tăng hiện tại.