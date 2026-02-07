Đồng Pi mất 95%, hoài nghi ngày càng dâng cao

Phiên giao dịch 6/2 tiếp tục ghi nhận đà giảm giá không ngừng của token mã hóa Pi (Pi Network), có thời điểm xuống mức 0,13 USD. Tính tới 6h chiều 6/2, giá Pi ở mức 0,144 USD/Pi. Đây là vùng giá thấp nhất trong vòng 1 năm qua, kể từ khi token này được mở mạng.

So với mức giá đỉnh cao gần 3 USD/Pi ghi nhận hồi tháng 2/2025 sau khi mở mạng, đồng Pi đã mất giá khoảng 95% - một con số khiến nhiều người hoài nghi và không ít người thua lỗ, khi mua đồng này ở mức giá khoảng 0,5 USD trước khi mở mạng.

Có thời gian khoảng 1 tháng, đồng Pi dao động trong ngưỡng 1-2 USD nhưng nhiều người kỳ vọng token này sẽ lên mức 10 USD/PI hoặc ít nhất cũng được 3,14 USD như cái tên của chính loại tài sản mã hóa này.

Tuy nhiên, thực tế đã không như mong đợi. Pi dao động ở mức dưới 0,6 USD trong vòng 7 tháng qua và vẫn chưa ngừng xu hướng đi xuống. Pi giảm ngay cả thị trường tiền số bùng nổ và đồng Bitcoin lên mức cao kỷ lục 125.000 USD/BTC hồi đầu tháng 10/2025. Khi đó, Pi đã xuống dưới ngưỡng 0,3 USD.

Và cho tới thời điểm này, sự thất vọng lên cao hơn bao giờ hết khi mà tương lai của thị trường tiền kỹ thuật số bị nghi ngờ và lao dốc, còn Pi thậm chí còn chưa được chính thức niêm yết và bị các sàn lớn ngó lơ.

Ra đời vào năm 2019, Pi Network từng được kỳ vọng là “Bitcoin cho người bình thường”. Pi cho phép đào coin miễn phí trên điện thoại, không tốn điện hay thiết bị đắt tiền. Hàng chục triệu người tham gia với giấc mơ đổi đời khi Pi lên sàn, giá có thể đạt cả chục, thậm chí trăm USD hoặc cao hơn. Cộng đồng tin Pi sẽ trở thành đồng tiền phổ biến trong thanh toán khi mà hệ sinh thái rất rộng lớn và số người tham gia đông đảo.

Tuy nhiên, đến nay Pi vẫn chưa giao dịch chính thức, giá trị thực còn gây tranh cãi, khiến kỳ vọng làm giàu nhanh dần chuyển thành chờ đợi và hoài nghi.

Đồng Pi mất giá 95% so với cách đây gần 1 năm. Ảnh: BlogTA

Hồi tháng 2/2025 sau khi được mở mạng, đồng Pi (Pi Network) đã bắt đầu được niêm yết dưới dạng hợp đồng tương lai (IOU) trên một số sàn giao dịch (như OKX, CoinEx) từ ngày 20/2/2025. Nhưng, đây chưa phải là Pi thật trên mainnet mở chính thức, mà là giá trị thỏa thuận, rủi ro cao và chưa được các sàn lớn như Binance hay Coinbase niêm yết.

Việc giá Pi giảm có thể do ảnh hưởng chung trên thị trường số và cũng có thể còn do dự án mở khóa một số lượng lớn token đưa ra thị trường trong thời gian ngắn vừa qua. Tới 6/2, nguồn cung Pi đã lên tới 8,86 tỷ token, tăng mạnh so với mức 8,3 tỷ token trong tháng trước, so với tổng nguồn cung theo lý thuyết là 100 tỷ token.

Lượng cung lớn có thể còn ảnh hưởng tới đồng Pi trong thời gian tới.

Giao dịch Pi cũng sụt giảm trên các sàn, còn chỉ vài trăm nghìn cho tới vài triệu USD/phiên, so với những con số vài chục triệu USD/phiên hồi cao điểm năm ngoái.

Tranh cãi giảm đi, hoài nghi ngày càng lớn

Nếu như trước kia, hồi Pi Network (PI) mới được giao dịch ở một số sàn tập trung với mức giá đạt 1-3 USD, tranh cãi về token này rất lớn. Trong khi nhiều người tin rằng Pi có thể lên 10 USD, thì cũng có không ít người cho rằng đây là một cơn sốt ảo.

Khi đó, phần lớn người dùng chưa thể chuyển số Pi khai thác được lên sàn giao dịch. Do nguồn cung Pi giao dịch trên sàn hạn chế, cho nên giá trị của đồng tiền số này bị chi phối bởi lượng cung - cầu nhỏ. Đây là lý do khiến nhiều người cho rằng, có thể không phản ánh giá thực sự của toàn bộ hệ sinh thái Pi Network.

Rủi ro còn nằm ở chỗ Pi khi đó chưa được mở Mainnet hoàn toàn. Dù đã ra mắt một phiên bản Mainnet, nhưng Pi Network chưa cho phép tất cả người dùng giao dịch tự do.

Có thể thấy, Pi Network là một hệ sinh thái tiền mã hóa từng được kỳ vọng rất lớn, đặc biệt với cộng đồng người dùng phổ thông. Mục tiêu “crypto cho mọi người” là điều mà dường như ai từng sở hữu Pi cũng mong muốn. Pi Network không chỉ nói về một đồng tiền số, mà còn xây dựng hệ sinh thái gồm ví Pi, trình duyệt Pi Browser, các ứng dụng thanh toán và chợ trao đổi hàng hóa nội bộ. Nhiều người tin rằng khi hệ sinh thái hoàn thiện và được chấp nhận rộng rãi, Pi có thể trở thành phương tiện thanh toán thực tế, giúp người dùng “đổi đời” từ những thao tác “đào” Pi đơn giản mỗi ngày.

Theo đó, nếu thành công và Pi Network xây dựng được hệ sinh thái thực tế, Pi có thể trở thành một phương tiện thanh toán hữu ích. Dự án có kế hoạch tạo ra các ứng dụng phi tập trung (DApps) và thị trường nội bộ để sử dụng Pi trong giao dịch hàng hóa, dịch vụ.

Tuy nhiên, kỳ vọng lớn cũng đi kèm với nhiều tranh luận và chờ đợi kéo dài.

Trên thực tế, dù có cộng đồng đông đảo, nhưng hệ sinh thái Pi Network vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chưa có tính ứng dụng rõ ràng.

Nhìn chung, thị trường tiền điện tử luôn có những cơ hội nhưng tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Với đồng Pi Network, dù đã xuất hiện trên một số sàn giao dịch, nhưng tính hợp pháp và giá trị thực sự vẫn còn là một dấu hỏi.

Trước hết, Pi Network chưa đưa ra bằng chứng rõ ràng về một blockchain thực sự, thiếu cơ sở để được xem là một đồng tiền điện tử đúng nghĩa. Và trong cả năm qua, Pi vẫn chưa được sàn tiền số lớn hàng đầu thế giới như Binance, Coinbase xem xét, do đó khó hút dòng tiền và có thanh khoản cao.

Thông thường một đồng tiền số để thành công như Bitcoin, Ethereum đều có hệ sinh thái riêng gồm hợp đồng thông minh, nền tảng tài chính phi tập trung DeFi, hay hồ sơ xác nhận quyền sở hữu độc nhất NFT… Trong khi Pi được xem là chưa có giá trị thực tế và ứng dụng thực tế rõ ràng.

Pi cũng không phải là các meme coin - tiền điện tử mang tính giải trí và biểu tượng cao, từ những nhân vật nổi tiếng như đồng tiền kỹ thuật số $TRUMP, $Melania, Dogecoin… Meme coin không có giá trị kinh tế nội tại nhưng có tiềm năng tạo lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Và quan trọng là các coin này hút dòng tiền lớn trên các sàn hàng đầu. Nguồn cung của các coin này cũng không quá lớn, như đồng $TRUMP có cố định gần 200 triệu meme coin được phát hành. Đây là các yếu tố đỡ giá cho các đồng tiền này. Đồng TRUMP từng lên trên 21 USD và hiện vẫn có giá 3,3 USD.

Trong khi đó, Pi có nguồn cung rất lớn. Theo CMC, Pi Network tự thông báo nguồn cung trong giai đoạn đầu là hơn 6,3 tỷ Pi và phần lớn vẫn bị khóa trong ví của người dùng trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Nhưng gần đây nguồn cung tăng quá nhanh. Và tổng nguồn cung trong suốt vòng đời của tiền điện tử lên đến 100 tỷ token.