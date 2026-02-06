Giá vàng thế giới lao dốc, rời xa ngưỡng 5.000 USD/ounce

Theo thông báo của Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã điều chỉnh theo mùa đạt 231.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 31/1, cao hơn đáng kể so với dự báo đồng thuận 212.000 đơn. Con số của tuần trước đó được giữ nguyên ở mức 209.000 đơn.

Sau thời điểm công bố dữ liệu lúc 20h30 ngày 5/2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 2,08%, xuống còn 4.831 USD/ounce.

Thị trường vàng hiện gặp khó trong việc tìm điểm tựa khi các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới duy trì lập trường chính sách tiền tệ trung lập. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) là tổ chức mới nhất giữ nguyên chính sách.

Đúng như dự báo, ECB quyết định không thay đổi các mức lãi suất chủ chốt, trong đó lãi suất tiền gửi duy trì ở mức 2%, lãi suất tái cấp vốn chính ở 2,15% và lãi suất cho vay cận biên ở 2,4%.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Ngân hàng trung ương này cũng không đưa ra nhiều định hướng cho thời gian tới, ngoài việc nhấn mạnh kỳ vọng lạm phát sẽ dần quay về mục tiêu 2%.

Những đợt điều chỉnh mạnh gần đây của giá vàng tạo áp lực giảm lên nhiều hợp đồng tương lai hàng hóa thô, đồng thời làm suy yếu khẩu vị rủi ro trên thị trường tài chính nói chung.

Ở thị trường tiền tệ, chỉ số USD đã tăng lên mức cao nhất trong vòng hai tuần và phục hồi mạnh sau khi chạm đáy bốn năm vào cuối tháng 1. Đồng bạc xanh đi lên nhờ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ nhìn chung tích cực, cùng với thông tin Tổng thống Donald Trump đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ông Warsh trước đây được biết đến với quan điểm thiên về thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, ông Mike McGlone, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Bloomberg Intelligence, cho biết dù không loại trừ khả năng giá vàng có thể hướng tới mốc 6.000 USD/ounce, nhưng kịch bản có xác suất cao hơn là vàng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ quanh 4.000 USD/ounce.

Việc vàng tăng theo dạng ‘parabol’ trong tháng 1 mang nhiều dấu hiệu cho thấy năm 2026 có thể là một năm suy giảm, như một phần của quá trình tạo đỉnh. Động lượng có thể đẩy tài sản lưu giữ giá trị này lên tới 6.000 USD/ounce, nhưng sự hồi quy thông thường nhiều khả năng sẽ kéo giá quay về vùng 4.000 USD.

Theo ông McGlone, không chỉ bị đẩy vào trạng thái quá mua rõ rệt, đà tăng của vàng còn vượt xa so với diễn biến chung của thị trường hàng hóa. Bên cạnh đó, ông McGlone cho rằng vàng cũng đang bị định giá cao nếu so với lạm phát.

McGlone nhấn mạnh vàng vẫn có vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Ông cho biết, ngay cả ở vùng giá cao, tỷ lệ vàng so với S&P 500 vẫn duy trì ở mức đáng chú ý.

Về triển vọng sắp tới, ông McGlone cho rằng nếu thị trường chứng khoán toàn cầu lấy lại đà tăng mạnh, vàng có thể đối mặt với thêm áp lực giảm. Tuy nhiên, trong kịch bản chỉ số thị trường chung đi xuống, vàng – ngay cả ở mức giá thấp hơn – vẫn có thể thể hiện tốt hơn xét trên phương diện tương đối.