Phiên bản lỗi 'ngựa khóc' gây sốt ở Trung Quốc dịp Tết

Món đồ chơi ban đầu được thiết kế với nụ cười để làm vật trang trí dịp Tết Nguyên đán, khi năm 2026 theo phong tục của người Trung Quốc là năm con Ngựa. Tuy nhiên, một công nhân đã vô tình may ngược phần miệng, khiến biểu cảm của chú ngựa từ vui tươi trở nên buồn bã.

Hình dáng này nhanh chóng được người sử dụng mạng xã hội đặt tên là "chú ngựa khóc". Càng gần Tết, món đồ chơi mang gương mặt u sầu này càng được nhiều người tìm mua.

Phiên bản lỗi 'ngựa khóc' ở Trung Quốc. Ảnh: ABC News

Theo Reuters, nhu cầu đối với "chú ngựa khóc" đặc biệt cao tại chợ Quốc tế Nghĩa Ô - khu chợ bán buôn lớn nhất Trung Quốc, nơi nhiều khách hàng đổ xô đến các cửa hàng để tìm mua sản phẩm này. Món đồ chơi có phần miệng cong xuống và đôi mắt như né tránh ánh nhìn, tạo nên biểu cảm khác lạ.

Bà Zhang Huoqing, chủ cửa hàng Happy Sister tại Nghĩa Ô, cho biết sản phẩm này vốn không được thiết kế với vẻ mặt buồn. "Một công nhân đã vô tình may ngược phần miệng của nó", bà nói.

Bà Zhang cho biết ban đầu đã đề nghị hoàn tiền khi phát hiện lỗi sản xuất. Tuy nhiên, khách hàng không mang trả lại sản phẩm và không lâu sau, hình ảnh chú ngựa bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội.

Từ một "lỗi" ngoài ý muốn, sản phẩm nhanh chóng trở thành hiện tượng. Theo bà Zhang, nhiều người đùa vui rằng phiên bản chú ngựa buồn là "gương mặt khi đi làm", còn phiên bản mỉm cười là "gương mặt sau giờ làm".

Phiên bản ngựa lỗi đặc biệt thu hút giới trẻ. Một số nhân viên văn phòng trẻ cho biết biểu cảm của chú ngựa phản ánh quỹ thời gian làm việc kéo dài và áp lực thường nhật trong cuộc sống công sở.

Thay vì tìm cách ngăn chặn cơn sốt này, bà Zhang quyết định tận dụng sức lan tỏa của nó. "Chúng tôi sẽ tiếp tục bán sản phẩm này", bà nói với Reuters. "Chú ngựa khóc này thực sự phản ánh đúng thực tế của người lao động hiện đại".

Tuy vậy, không phải ai cũng thích gương mặt buồn bã của món đồ chơi này.

Một người bán hàng chia sẻ với ABC News Australia: "Thành thật mà nói, tôi thấy chú ngựa khóc này khá xấu", nhưng cũng thừa nhận khách hàng trẻ lại có cảm nhận khác, và người bán chỉ đang cố đáp ứng nhu cầu của thị trường.