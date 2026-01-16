Giá vàng hôm nay (16/1): Vàng SJC và nhẫn giảm còn 162,8 triệu đồng/lượng, có tiếp đà giảm?

Giá vàng hôm nay 16/1, đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 16/1 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn cùng giảm mạnh, sau khi liên tiếp tăng "chóng mặt" và lập đỉnh mới. Trong đó, vàng SJC bán ra giảm mạnh 700.000 đồng/lượng còn 162,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, mức giá ghi nhận giảm từ 500.000 - 700.000 đồng/lượng với các thương hiệu lớn như Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu,... còn từ 161 - 162,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng SJC và nhẫn sau khi lập các cột mốc mới đã điều chỉnh giảm nhẹ theo xu hướng chung của thế giới.

Tính đến 8 giờ sáng ngày 16/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 160 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 159,8 – 162,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 158 - 161 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 158 - 161 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới điều chỉnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 8 giờ sáng nay ngày 16/1 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.601 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, mặc dù có một số yếu tố đang tiếp tục hỗ trợ đà tăng giá của vàng trong năm nay, nhưng mỗi loại đều có những yếu tố quan trọng có thể củng cố hoặc làm suy yếu triển vọng của chúng so với các kim loại quý khác – ngay cả khi lãi suất và lạm phát sẽ tác động đến toàn bộ thị trường kim loại quý.

Theo ông Erik Norland, Giám đốc điều hành kiêm Chuyên gia kinh tế trưởng tại CME Group, sự tăng vọt giá của các kim loại quý vào cuối năm 2025 đã tiếp tục kéo dài sang những ngày đầu năm 2026, với giá vàng vượt quá 4.500 USD/ounce.

"Dường như đã có một số yếu tố vĩ mô đẩy giá vàng tăng cao trong những năm gần đây, và điều này sau đó đã lan sang các thị trường kim loại quý khác. Các yếu tố này bao gồm lạm phát lõi duy trì ở mức cao hơn mục tiêu của ngân hàng trung ương ở hầu hết mọi nơi, hầu hết các ngân hàng trung ương (trừ Brazil và Nhật Bản) vẫn tiếp tục cắt giảm lãi suất, thâm hụt ngân sách lớn ở các nền kinh tế lớn và những thay đổi trong môi trường địa chính trị", ông Norland nói.

Trong khi chính sách tiền tệ và lạm phát lõi còn rất nhiều bất ổn, Norland cho biết hướng đi của chính sách tài khóa toàn cầu lại rõ ràng hơn nhiều.

"Brazil, Trung Quốc, Pháp, Nga, Ả Rập Xê Út, Anh và Mỹ đều đang gánh chịu thâm hụt ngân sách lớn, và không nước nào có hành động đáng kể nào để kiềm chế quy mô thâm hụt của mình. Hơn nữa, các quốc gia khác bao gồm Đức và Nhật Bản đang nới lỏng lập trường tài khóa để tăng chi tiêu quân sự, và trong trường hợp của Đức, là đầu tư vào cơ sở hạ tầng công cộng. Do đó, có vẻ như lập trường tài khóa sẽ tiếp tục hỗ trợ kim loại quý trong năm 2026", ông Norlan phân tích.

Yếu tố then chốt cuối cùng của bức tranh là địa chính trị. Nếu những lo ngại về địa chính trị leo thang sẽ đẩy giá vàng lên cao hơn nữa và kéo theo đó là giá của các kim loại khác. Ngược lại, nếu các nhà đầu tư nhận thấy tình hình địa chính trị ổn định, điều này có thể dẫn đến việc một lượng tiền chảy ra khỏi kim loại quý và đổ vào tiền tệ pháp định.