Nuôi con “ăn ít, lời nhiều”, ông nông dân Thái Nguyên cứ bán 1 con cầm chục triệu đồng

Từ đam mê con cầy hương đến quyết định làm mô hình nuôi con đặc sản

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đình Thái cho biết, ông đã yêu thích và tìm hiểu về con cầy hương từ rất lâu nhưng chưa có điều kiện thực hiện.

Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến một trang trại nuôi cầy hương quy mô lớn tại phường Đắc Sơn (TP. Phổ Yên cũ, tỉnh Thái Nguyên), ông mới thực sự quyết tâm bắt tay vào làm.

“Ban đầu tôi học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi cầy hương qua mạng, sau đó trực tiếp đến trang trại để xem cách làm thực tế.

Thấy mô hình phù hợp với điều kiện gia đình, tôi quyết định đầu tư con giống về nuôi”, ông Thái nói.

Từ niềm đam mê với cầy hương, ông Nguyễn Đình Thái, Tổ dân phố Ba Quanh, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên đã học hỏi kinh nghiệm trên mạng và bắt tay vào nuôi. Ảnh: Ngô Huy

Lứa đầu tiên, ông mạnh dạn mua 7 con cầy cái đang mang bầu và 2 con cầy đực giống.

Đây là khoản đầu tư không nhỏ, bởi mỗi con cầy cái giống có giá khoảng 25 triệu đồng. Tuy nhiên, với sự tính toán kỹ lưỡng và học hỏi bài bản đã giúp ông sớm gặt hái “quả ngọt”.

Sau hơn 6 tháng chăm sóc, đàn cầy hương của gia đình ông Thái phát triển khỏe mạnh. Từ 7 con cầy mẹ ban đầu, ông đã có thêm 21 con cầy con, con nào cũng mập mạp, nhanh nhẹn, sinh trưởng tốt.

Đáng chú ý, sau khi sinh sản lứa đầu, cả 7 con cầy mẹ tiếp tục được phối giống và hiện đang mang bầu, dự kiến ra Giêng sẽ sinh sản lứa tiếp theo.

Theo ông Thái, cầy hương là loài vật nuôi có giá trị kinh tế cao, thời gian quay vòng vốn nhanh. Từ khi cầy con được sinh ra đến lúc xuất bán chỉ khoảng 3 tháng, mỗi con có giá khoảng 7 triệu đồng.

Như vậy, mỗi con cầy mẹ sinh trung bình sinh sản 3 con/lứa đã mang lại doanh thu khoảng 21 triệu đồng, gần bằng giá mua giống ban đầu.

Mỗi con cầy mẹ sẽ sinh sản 2 lứa/năm, trung bình 3 con/lứa. Ảnh: Ngô Huy

“Trong khi đó, cầy mẹ có thể sinh sản 2 lứa/năm, những lứa sau coi như là lãi hoàn toàn”, ông Thái phân tích.

Thức ăn rẻ, chi phí thấp, công chăm sóc ít

Một trong những ưu điểm lớn nhất của mô hình nuôi cầy hương là chi phí thức ăn thấp. Nguồn thức ăn chủ yếu của cầy là chuối, kết hợp bổ sung thêm một lượng nhỏ cám công nghiệp. Mỗi con cầy chỉ ăn lượng thức ăn tương đương khoảng 1.000 – 1.200 đồng/ngày.

“Cầy ăn ít, dễ nuôi, nguồn thức ăn sẵn có nên chi phí gần như không đáng kể. So với nhiều vật nuôi khác thì nuôi cầy hương nhẹ công hơn rất nhiều”, ông Thái cho biết.

Công chăm sóc cũng khá đơn giản. Mỗi ngày chỉ cần cho cầy ăn hai lần, buổi sáng và buổi chiều.

Việc vệ sinh chuồng trại cũng nhanh gọn, mỗi buổi sáng chỉ mất khoảng 15 phút. Đặc biệt, phân cầy được tận dụng làm thức ăn nuôi cá trê, góp phần tận dụng tối đa phụ phẩm, giảm chi phí và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Tận dụng chuồng trại cũ, từng bước đầu tư bài bản

Ở giai đoạn đầu, ông Thái tận dụng những nhà bỏ không, chuồng lợn, chuồng gà không còn sử dụng để cải tạo làm nơi nuôi cầy. Các cũi nhốt được hàn bằng sắt, thiết kế tương tự cũi chó, vừa đảm bảo chắc chắn, vừa tiết kiệm chi phí.

Khi số lượng đàn cầy tăng lên, ông dự kiến sẽ đầu tư xây dựng chuồng trại mới, thiết kế bài bản hơn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: thoáng mát về mùa hè, ấm áp vào mùa đông.

Nhiệt độ chuồng trại lý tưởng cho cầy phát triển là khoảng 26 – 28 độ C, đặc biệt phải duy trì dưới 33 độ C trong mùa hè bằng cách lắp quạt gió, điều hòa.

Kỹ thuật sinh sản khoa học, cầy ít bệnh

Theo kinh nghiệm của ông Thái, cầy hương rất phù hợp với khí hậu mát mẻ, phát triển khỏe mạnh nhất vào mùa thu và mùa đông. Đây cũng là loài vật nuôi có sức đề kháng tốt, rất hiếm khi mắc bệnh.

Cầy hương là loài vật hoang dã có sức đề kháng tốt, rất hiếm khi mắc bệnh. Ảnh: Ngô Huy

Thông thường, mỗi năm cầy sinh sản 2 lứa. Thời gian mang thai khoảng 2 tháng, nuôi con 2 tháng, sau đó nghỉ ngơi 4 tháng trước khi phối giống tiếp. Thời điểm phối giống tập trung từ tháng 1 – 2 âm lịch.

Trong quá trình mang thai, chế độ dinh dưỡng của cầy cái được điều chỉnh linh hoạt: tăng thức ăn ở giai đoạn đầu để đảm bảo sức khỏe, giảm ở tháng thứ hai để thai nhỏ, dễ đẻ, sau đó lại tăng lên vào tuần cuối thai kì trước khi sinh.

Cầy con được tách ăn riêng khi đạt khoảng 40 ngày tuổi nhưng vẫn bú mẹ vào ban đêm, đến 60 ngày thì tách hoàn toàn và tiến hành tiêm vắc xin phòng bệnh.

Mô hình mới, tiềm năng nhân rộng

Đánh giá về mô hình nuôi cầy hương của gia đình ông Thái, ông Trần Văn Hưng – Chủ tịch Hội Nông dân phường Phúc Thuận cho biết, đây là mô hình mới trên địa bàn nhưng cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Lãnh đạo Hội Nông dân phường Phúc Thuận tham quan mô hình nuôi cầy hương của gia đình ông Thái. Ảnh: Ngô Huy

“Qua thực tế tham quan, chúng tôi thấy đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, kỹ thuật chăm sóc đơn giản, thức ăn rẻ, ít tốn công và đặc biệt không gây ô nhiễm môi trường. Nhu cầu thị trường đối với cầy hương thương phẩm hiện nay cũng đang rất lớn”, ông Hưng nhận xét.

Theo ông Hưng, trong thời gian tới, Hội Nông dân phường sẽ tổ chức cho các chi hội, hội viên có điều kiện đến tham quan, học tập mô hình.

Nếu phù hợp, địa phương sẽ khuyến khích nhân rộng hoặc liên kết chăn nuôi để tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho nông dân.

Về phần mình, ông Nguyễn Đình Thái cho biết, thời gian tới gia đình dự kiến mở rộng quy mô đàn lên khoảng 200 con, ổn định sản xuất rồi mới tiến hành bán giống. Khi bán giống, ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi để cùng nhau phát triển bền vững.