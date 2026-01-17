Vì sao các đội tham dự U23 châu Á 2026 không có tiền thưởng theo thành tích?

Tính đến sau trận tứ kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã được nhận 3,1 tỷ đồng tiền thưởng. Đây là khoản thưởng dựa trên thành tích của riêng LĐBĐ Việt Nam với thầy trò HLV Kim Sang Sik, còn LĐBĐ châu Á (AFC) không có khoản tiền thưởng nào cho các đội tham dự.

U23 Việt Nam nhận thưởng từ LĐBĐ Việt Nam sau màn trình diễn ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Theo quy định tại Điều lệ các giải đấu trẻ do AFC tổ chức, trong đó có VCK U23 châu Á không áp dụng cơ chế tiền thưởng cho các đội tham dự. Điều này phản ánh định hướng phát triển bóng đá trẻ mang tính đào tạo và đầu tư dài hạn.

Phần tài chính tại các giải trẻ chủ yếu tập trung vào việc phân bổ trách nhiệm chi trả chi phí hậu cần, đi lại, ăn ở và các điều kiện tổ chức, thay vì trao thưởng bằng tiền mặt dựa trên thành tích. Các đội tham dự có nghĩa vụ tự chi trả chi phí di chuyển quốc tế và nội địa, trong khi AFC và Liên đoàn chủ nhà đảm bảo các điều kiện hậu cần theo tiêu chuẩn chuyên môn và điều lệ giải.

Cách tiếp cận này thể hiện rõ quan điểm nhất quán của AFC trong việc coi các giải trẻ bao gồm U17, U20 và U23 châu Á là sân chơi phát triển cầu thủ, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và chuẩn bị lực lượng kế cận cho các đội tuyển quốc gia, thay vì đặt nặng yếu tố thương mại hay tiền thưởng. Thành tích tại các giải trẻ của AFC được đánh giá chủ yếu qua chất lượng chuyên môn, sự trưởng thành của cầu thủ và đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Theo điều lệ tại VCK U23 châu Á 2026, cơ cấu giải thưởng cá nhân gồm cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất và giải Fair Play. Ngoài ra, các đội vô địch, á quân và giành giải ba sẽ được nhận huy chương từ ban tổ chức.

Mỗi bộ huy chương sẽ gồm 43 chiếc theo điều lệ giải. Nếu các đội nhận huy chương muốn nhận số lượng lớn hơn 43 chiếc sẽ tự chi trả phần phát sinh.