Giá vàng hôm nay mới nhất (16/1) gần 163 triệu đồng/lượng: Người mua ồ ạt kéo đến, nhà vàng "chơi chiêu" lạ

Giá vàng hôm nay 16/1 bất động

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 16/1, nhu cầu mua vàng tiếp tục tăng cao khi giá vàng hôm nay bất ngờ "im ắng". Người mua tiếp tục ồ ạt kéo đến cửa hàng khiến cửa hàng vàng phải dùng cách thức "lạ" đón tiếp.

Theo đó, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy, Hà Nội) sắp xếp một gian phòng bên cạnh bố trí gần trăm ghế ngồi, có đánh số thứ tự chi tiết. Khách đến mua sẽ đến chờ xếp hàng tại đó.

Nhân viên cửa hàng cho biết, hôm nay cửa hàng bán ra tối đa 5 lượng vàng nhẫn/người, đối với khách mua dưới 2 lượng sẽ được nhận ngay.

Bảo Tín Minh Châu bố trí một phòng rộng bên cạnh cửa hàng để khách mua ngồi xếp hàng. Ảnh: Thái Nguyễn

Khách mua vàng tiếp tục tăng mạnh trong ngày giá vàng bất động. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 16/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 160 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,8 triệu đồng/lượng.

Chỗ để xe tại cửa hàng luôn trong tình trạng kín chỗ trong ngày 16/1. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 159,8 – 162,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 158 - 161 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 158 - 161 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hồi phục

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 13 giờ 30 ngày 15/1 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.588 USD/ounce, tăng 19 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, đà tăng giá của vàng đã bùng lên trở lại, với giá vàng thỏi lần đầu tiên vượt mốc 4.600 USD/ounce và các công ty môi giới lớn dự đoán sẽ đạt 5.000 USD/ounce khi một loạt các yếu tố gia tăng, củng cố vị thế tài sản trú ẩn an toàn của kim loại này.

Kim loại này đã tăng hơn 6% chỉ trong 13 ngày của năm 2026, sau khi vượt qua nhiều cột mốc và tăng 64% vào năm ngoái.

Các công ty môi giới lớn dự đoán giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026, dự báo rằng nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, chính sách tiền tệ nới lỏng, dòng vốn đổ vào ETF và hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục đà tăng trưởng từ năm ngoái.

Các yếu tố địa chính trị và vĩ mô đã thúc đẩy giá vàng đạt mức cao kỷ lục. Ngoài ra, còn có sự bất ổn chính trị rộng khắp bắt nguồn từ việc Mỹ bắt giữ Nicolas Maduro của Venezuela trong một cuộc đột kích quân sự, những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc kiểm soát Greenland và việc ông Trump cân nhắc có nên can thiệp vào tình trạng bất ổn ở Iran hay không.

Vàng cũng được hưởng lợi từ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ, điều này sẽ làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng.

“Nếu các rủi ro địa chính trị hiện tại tiếp diễn và kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất vẫn được duy trì, giá vàng có thể sẽ cố gắng vượt qua mốc 4.600 USD một cách bền vững hơn trong những tuần tới”, ông Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính của KCM Trade cho biết.

Nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương đã ở mức cao trong bốn năm qua và có khả năng sẽ tiếp tục tăng đến năm 2026, cùng với nhu cầu đầu tư mạnh mẽ, các nhà phân tích cho biết.