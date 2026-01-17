Giá vàng hôm nay 17-1: Sụt giảm sâu

Giá vàng hôm nay suy yếu

Khoảng 6 giờ ngày 17-1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đóng cửa cuối tuần tại 4.596 USD/ounce, giảm mạnh 24 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.620 USD/ounce nhưng lại phục hồi đáng kể so mức 4.542 USD/ounce trong phiên.

Giá hôm nay sụt giảm khi nhà đầu tư ồ ạt bán ra chốt lời sau chuỗi phiên tăng mạnh. Đồng USD giảm giá rất mạnh do dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần thấp hơn nhiều so với dự báo, cho thấy thị trường lao động đang phục hồi mạnh mẽ.

Một số quan chức Fed cũng nhấn mạnh các dấu hiệu ổn định của thị trường lao động và cảnh báo về nguy cơ lạm phát tiềm tàng. Họ cho rằng lãi suất của Mỹ nên được duy trì ở mức đủ cao để tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế, giúp lạm phát giảm thêm nữa.

Thông tin này có thể khiến giới đầu cơ suy đoán rằng đồng USD trong vài ngày tới sẽ còn giảm giá mạnh hơn, có lợi cho thị trường vàng.Thế nhưng, do những ngày gần đây giá vàng tăng quá nhiều nên nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ bán bán ra. Giá vàng hôm nay sụt giảm là điều tất yếu.