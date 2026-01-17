Nông dân TPHCM (địa bàn Bình Dương) nuôi cá kiểu 'hai trong một' sinh tiền tỷ, mô hình nông nghiệp đô thị

Nuôi cá kết hợp làm dịch vụ

Tại khu phố Dư Khánh, phường Tân Khánh, TPHCM (sáp nhập từ các phường Thạnh Phước, phường Tân Phước Khánh, phường Tân Vĩnh Hiệp, xã Thạnh Hội và phần còn lại của phường Thái Hòa, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây), ông Thành được biết đến là một hội viên nông dân năng động, dám nghĩ dám làm.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, ông đã từng trăn trở rất nhiều về bài toán kinh tế trên diện tích đất của gia đình.

Canh tác truyền thống theo lối cũ không mang lại hiệu quả cao, trong khi nguồn vốn tự có lại hạn hẹp.

Ông Trương Huỳnh Thành, phường Tân Khánh, TP.HCM đã cải tạo khu đất gia đình thành mô hình kinh tế cá - dịch vụ kết hợp, mang về doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Vân Nguyễn

Nắm bắt được chủ trương hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, ông Thành đã mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn chương trình giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Với ông, đây chính là đòn bẩy quyết định giúp ông hiện thực hóa ước mơ.

"Nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội như một chiếc phao cứu sinh" - ông Thành chia sẻ - "Được vay 100 triệu đồng, số tiền này không chỉ giải quyết bài toán tài chính tức thời để đầu tư hệ thống ao nuôi hiện đại, mà còn tiếp thêm cho tôi sự tự tin để chuyển đổi từ mô hình nhỏ lẻ sang quy mô lớn hơn, đa dạng hóa sản phẩm".

Mô hình "hai trong một": nông nghiệp kết hợp dịch vụ

Thay vì chỉ nuôi cá thịt rồi bán cho thương lái với giá cả bấp bênh, ông Thành đã có một quyết định táo bạo: Kết hợp nuôi trồng thủy sản với dịch vụ câu cá giải trí.

Đây chính là mô hình "hai trong một" giúp ông tối đa diện tích mang về lợi nhuận cao hơn trên cùng một đơn vị diện tích.

Ảnh: Vân Nguyễn

Trên hệ thống ao nuôi được quy hoạch bài bản, ông tập trung vào các loại cá có giá trị kinh tế cao và nhu cầu thị trường lớn như cá lóc, cá rô phi, cá chim...

Nhờ ứng dụng kỹ thuật nuôi hiện đại và quản lý nguồn nước tốt, sản phẩm cá luôn đạt chất lượng cao, thịt chắc, thơm ngon, đáp ứng tiêu chuẩn của các nhà hàng và chợ đầu mối.

Tận dụng lợi thế không gian thoáng đãng, ông dành một phần diện tích ao nuôi để phát triển dịch vụ câu cá thư giãn. Khách hàng đến đây không chỉ để câu cá mà còn để tìm kiếm sự bình yên sau những giờ làm việc căng thẳng.

Đi kèm với đó, ông mở thêm dịch vụ ăn uống nhỏ tại chỗ, chế biến các món ăn từ chính những con cá khách câu được.

Sự kết hợp này tạo ra một chu kỳ doanh thu khép kín với doanh thu từ sản phẩm bán cá thương phẩm chất lượng cao. Thu phí câu cá, tiền thuê cần và mồi và kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống tại chỗ.

Mô hình nông nghiệp đô thị thu tiền tỷ

Sự sáng tạo và kiên trì đã mang lại "trái ngọt", sau vài năm triển khai, mô hình của ông Thành đã đi vào quỹ đạo ổn định và phát triển tốt.

Theo ước tính, tổng doanh thu hàng năm từ cả hai mảng nuôi trồng và dịch vụ mang về doanh thu khoảng 1 tỷ đồng/năm.

Mô hình "hai trong một" của ông Trương Huỳnh Thành không chỉ là bài toán kinh tế hiệu quả mà còn là hướng đi triển vọng cho nông nghiệp đô thị tại TPHCM. Ảnh: Vân Nguyễn

Đây là một con số ấn tượng đối với một hộ nông dân, là điển hình cho tính hiệu quả của tư duy kinh tế mới. Không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình của ông Thành còn tạo ra những tác động tích cực cho địa phương.

Tạo công việc thời vụ cho một số lao động tại chỗ, giúp họ có thêm thu nhập ổn định ngay tại quê hương.

Thúc đẩy phong trào nông dân, ông Thành trở thành tấm gương điển hình, khích lệ các hội viên khác mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xây dựng nông thôn mới, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường và thúc đẩy kinh tế phường Tân Khánh phát triển theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Tấn Quốc, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Khánh, TPHCM cho biết: Mô hình "hai trong một" của ông Trương Huỳnh Thành không chỉ là bài toán kinh tế hiệu quả mà còn là hướng đi triển vọng cho nông nghiệp đô thị tại TPHCM hiện nay.

Với những đóng góp của mình, ông Thành xứng đáng là gương điển hình "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi", đóng góp tích cực vào công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng cộng đồng ngày càng giàu đẹp.