'Bà cụ siêu ngầu' U90 nổi tiếng nhờ lái drone bón phân và bán nông sản online

Ở tuổi 82, cụ bà Dai Shuying (sống tại thị trấn Tân Độ, thành phố Đồng Thành, tỉnh An Huy, Trung Quốc) trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội nhờ khả năng điều khiển máy bay không người lái (drone) để bón phân trên đồng ruộng, đồng thời đảm nhiệm vai trò người bán nông sản trực tuyến. Được dân mạng trìu mến gọi là “bà cụ siêu ngầu”, bà Dai không chỉ gây ấn tượng bởi tinh thần học hỏi công nghệ mới mà còn bởi nguồn năng lượng dồi dào và thái độ sống tích cực.

Thời trẻ, bà Dai từng làm kế toán và được coi là một trong số ít “người có học” trong làng khi biết đọc, viết và tính toán. Bà có 5 người con, 3 người trong số đó sau này chuyển lên thành phố sinh sống. Bà ở lại quê nhà cùng con trai cả và người cháu trai 40 tuổi, Wang Tiantian. Ba người hiện cùng nhau quản lý hơn 40 ha đất nông nghiệp.

Bà Dai Shuying và hành trình làm nông thời công nghệ ở tuổi ngoài 80. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Dù tuổi đã cao và không còn trực tiếp đảm nhiệm những công việc đồng áng nặng nhọc, bà Dai vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn. Cơ duyên đưa bà đến với công nghệ drone bắt đầu từ sự tò mò, khi cháu trai mang về một chiếc máy bay không người lái nông nghiệp cỡ lớn để phục vụ việc quản lý nông trại gia đình. Trước “khối sắt” đồ sộ và hiện đại, bà không ngần ngại đề nghị Wang dạy mình cách vận hành.

Có cháu trai làm “người hướng dẫn bay”, bà Dai nhanh chóng học được cách lắp đặt các cục pin nặng tới 15 kg, làm quen với bảng điều khiển và thực hiện những thao tác cơ bản. Dần dần, thông qua việc tích lũy kinh nghiệm thực tế, bà trở nên thành thạo trong việc vận chuyển drone ra ruộng, mở cánh, thêm phân bón và thậm chí tự mình điều khiển quá trình cất cánh. Những chuyến bay bón phân của bà được thực hiện chính xác, gọn gàng, khiến nhiều người trẻ cũng phải nể phục.

Bà Dai cùng với con trai cả và người cháu trai 40 tuổi (ảnh trên) quản lý hơn 40 ha đất nông nghiệp. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sự chuyển đổi từ lao động thủ công sang ứng dụng công nghệ đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho sản xuất nông nghiệp của gia đình. “Trước đây, một người chỉ có thể xử lý hơn 0,67 ha trong cả một ngày. Với máy bay không người lái này, chúng tôi có thể hoàn thành toàn bộ 40 ha trong một ngày. Nó tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức", bà Dai chia sẻ. Nhờ đó, công việc đồng áng vốn vất vả nay trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Nhận thấy những khoảnh khắc đời thường của bà có thể mang lại niềm vui cho nhiều người, Wang Tiantian đã lập một kênh video ngắn mang tên “Bà già nông dân, được yêu mến” để ghi lại cuộc sống của hai bà cháu. Tài khoản thường xuyên đăng tải hình ảnh bà Dai điều khiển drone, cùng những đoạn trò chuyện hài hước giữa hai thế hệ. Chỉ trong thời gian ngắn, kênh đã thu hút hơn 210.000 người theo dõi trên Douyin, nền tảng video ngắn phổ biến tại Trung Quốc.

Không dừng lại ở việc chia sẻ hình ảnh, hai bà cháu tiếp tục mở kênh phát trực tiếp nhằm quảng bá và bán các sản phẩm do gia đình tự trồng như gạo, dầu ăn và nhiều mặt hàng nông sản khác. Đáng chú ý, bà Dai có thể tự tin vận hành thiết bị phát trực tiếp một mình, từ chuẩn bị bối cảnh, giới thiệu sản phẩm đến giao lưu với người xem.

Việc chuyển đổi từ lao động thủ công sang công nghệ máy bay không người lái đã giúp tăng đáng kể sản lượng nông nghiệp của gia đình. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Nhờ tích lũy kinh nghiệm thực tế, bà Dai thành thạo thực hiện điều khiển máy bay không người lái. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Khi được hỏi về bí quyết giúp bà học công nghệ nhanh chóng, Wang cho biết: “Bà học đọc và viết rất nhanh, nhưng điều quan trọng nhất là sự kiên nhẫn". Theo anh, chính tinh thần không ngại thử thách và thái độ cởi mở đã giúp bà Dai vượt qua rào cản tuổi tác để làm quen với những thiết bị hiện đại.

Đối với bà Dai, vai trò mới vừa là nguồn giải trí, vừa là cách để bà gắn bó hơn với con cháu. Bà cho biết mình đón nhận những trải nghiệm mới một cách tự nhiên và không coi bản thân là người già. “Cuộc sống bây giờ rất hạnh phúc. Các con tôi ở bên cạnh, tôi thích làm nông và thu nhập của chúng tôi tốt hơn trước. Ở tuổi ngoài 80, việc có thể đi du lịch nhiều nơi trên thế giới là điều tuyệt vời nhất", bà chia sẻ.

Câu chuyện của “bà cụ siêu ngầu” đã nhanh chóng lan tỏa và khơi dậy sự ngưỡng mộ trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận đầy yêu mến. Một người viết: “Tôi thực sự yêu quý bà cụ này. Bà ấy có thể làm được mọi thứ!”.

Người khác gửi lời chúc: “Chúc bà luôn mạnh khỏe và sống lâu!” Những lời động viên ấy không chỉ dành cho riêng bà Dai, mà còn phản ánh sự trân trọng của cộng đồng đối với tinh thần học hỏi và lối sống tích cực ở tuổi xế chiều.