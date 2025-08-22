Đang bị khởi tố, tài sản đại gia Đỗ Anh Tú vẫn tăng mạnh

Ông Đỗ Anh Tú, 63 tuổi, làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị TPBank từ năm 2012 và trực tiếp nắm 3,71% vốn tại đây. Ngày 18/3, ông từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng Tiên Phong và Chứng khoán TPS với lý do cá nhân.

Tại cuộc họp kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm vào chiều 7/7, đại diện C03, Bộ Công an cho biết ông Đỗ Anh Tú - nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng Tiên Phong (TPBank), nguyên Chủ tịch Chứng khoán TPS và ông Hồ Nam - nhà sáng lập Bamboo Capital, đã bị khởi tố. Tổng cộng 15 bị can trong vụ án này đã bị khởi tố với cáo buộc có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Đỗ Anh Tú vẫn đang là cổ đông nắm giữ trên 1% cổ phần của TPB - Ảnh TPS

Dù đang bị tạm giam để phục vụ quá trình điều tra, tuy nhiên khối tài sản trên sàn chứng khoán của đại gia Đỗ Anh Tú vẫn ghi nhận tăng mạnh cùng đà tăng của cổ phiếu đang nắm giữ.

Kết phiên giao dịch ngày 21/8, cổ phiếu TPB ghi nhận mức tăng kịch trần lên 22.050đ/cổ phiếu. Tuy nhiên, mức giá này của TPBank vẫn còn cách rất xa mức giá cao nhất 31.600đ/cổ phiếu thiết lập vào phiên giao dịch ngày 10/1/2022.

Không chỉ tăng mạnh về thị giá, thanh khoản của TPB cũng lập kỷ lục với gần 114,5 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch đạt hơn 2.503 tỷ đồng. Trong đó có hơn 63,47 triệu cổ phiếu được giao dịch ở mức kịch trần 22.050đ/cổ phiếu. Và giá trị vốn hóa của ngân hàng tăng lên mức hơn 57.198 tỷ đồng.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của TPB, dù đã từ nhiệm vị trí lãnh đạo của TPB, tuy nhiên ông Đỗ Anh Tú vẫn đang trực tiếp nắm giữ gần 98 triệu cổ phiếu TPB, tương đương tỷ lệ 3,71% cổ phần của nhà băng này. Tính theo giá thị trường, khối tài sản trên sàn chứng khoán ông Tú đang nắm giữ có giá trị hơn 2.159 tỷ đồng.

So với thời điểm công bố thông tin ông Đỗ Anh Tú bị khởi tố (7/7), cổ phiếu TPB đã ghi nhận mức tăng từ 14.500đ/cổ phiếu lên mức 22.050đ/cổ phiếu, tương đương mức tăng hơn 52%. Tương đương, trong thời gian trên, khối tài sản của ông Đỗ Anh Tú đã ghi nhận tăng thêm 739 tỷ đồng.

Hai người con của ông Đỗ Anh Tú là bà Đỗ Quỳnh Anh đang nắm giữ hơn 81 triệu cổ phiếu TPB, tương đương tỷ lệ 3,07% và có giá trị 1.788 tỷ đồng và ông Đỗ Minh Quân đang nắm giữ hơn 88 triệu cổ phiếu TPB, tương đương tỷ lệ 3,34% và có giá trị hơn 1.945 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2025 được ngân hàng công bố, tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 9.100 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, trong đó thu nhập từ dịch vụ chiếm khoảng 1.900 tỷ đồng (21%), tăng 14% so với cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt hơn 4.100 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2024.

Tính đến hết tháng 6, TPBank đạt tổng tài sản gần 428.600 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch năm và tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 285.500 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối năm 2024. Tăng trưởng tín dụng đạt 11,7%, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như bán lẻ, bất động sản và tài chính tiêu dùng, những phân khúc có biên lợi nhuận cao và khả năng sinh lời ổn định.

Ở phương diện huy động, TPBank ghi nhận tổng nguồn vốn huy động đạt gần 377.500 tỷ đồng, tăng mạnh 19% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng lên gần 23%.