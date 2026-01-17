Chủ nhà tá hỏa khi người thuê 'bùng' tiền, để lại căn hộ đầy rác

Trên trang Facebook cá nhân hôm 13/1, nữ chủ nhà tại Kuala Lumpur nói, cho cặp vợ chồng thuê nhà từ tháng 3/2023. Mấy tháng đầu, tiền thuê cùng các hóa đơn điện nước đều được thanh toán đầy đủ, đúng hạn. Tuy nhiên, từ tháng 1/2024, các khoản này bắt đầu bị chậm trễ và dần tích tụ thành nợ.

Theo chủ nhà, cô nhiều lần tìm cách liên lạc với người thuê nhưng không nhận được phản hồi, buộc phải đề nghị họ dọn đi trong hòa khí.

Ngày 1/12/2025, chủ nhà cùng mẹ tới căn hộ để kiểm tra. Sau khi gõ cửa nhiều lần nhưng không ai trả lời, họ phải dùng chìa khóa dự phòng để vào trong và bất ngờ phát hiện người chồng vẫn đang ở nhà. Theo lời chủ nhà, hai bên đã bình tĩnh trao đổi, trong đó cô nhấn mạnh nếu không còn khả năng chi trả tiền thuê, cặp vợ chồng phải dọn đi.

Rác thải, quần áo bẩn ngổn ngang trong căn nhà trọ ở Malaysia. Ảnh: Facebook Munirah Musa

Đến ngày 7/12/2025, chủ nhà nhận được một phần khoản cần thanh toán, kèm theo lời hứa từ người thuê sẽ trả nốt số tiền còn lại trước 24/12. Tuy nhiên, đến ngày hẹn, nữ chủ nhà vẫn không nhận được thêm khoản nào. Cô liên tục gọi điện và nhắn tin đòi tiền đến ngày 12/1/2026 nhưng không có phản hồi.

Cuối cùng, ngày 13/1, vợ chồng chủ nhà quay lại căn hộ để kiểm tra. Khi đến nơi, họ bàng hoàng khi thấy người thuê đã rời đi để lại căn hộ bẩn thỉu, đầy rác. Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy rác thải vương vãi khắp nơi, trong đó có cả tã trẻ em đã qua sử dụng, đầu mẩu thuốc lá rải rác và các túi nước uống dở treo lủng lẳng trên ghế ăn.

Ngoài ra, bàn ăn trong nhà lấm lem vết bẩn sẫm màu, gạch phòng tắm phủ dày nấm mốc, nhiều đồ nội thất bị hư hại. Nghiêm trọng hơn, thức ăn thừa bị bỏ quên trong tủ lạnh ôi mốc, khiến giòi bọ sinh sôi.

Thức ăn ôi thiu đầy giòi bọ trong tủ lạnh. Ảnh: Facebook Munirah Musa

Chủ nhà cho biết cô kể câu chuyện này nhằm cảnh báo các chủ nhà khác, đặc biệt là những người ở khu vực Taman Melati, cần thận trọng nếu chính cặp vợ chồng trên liên hệ thuê nhà.

Nhiều người dùng bày tỏ sự bức xúc trước hiện trạng căn nhà sau khi người thuê rời đi. Một số ý kiến đặt câu hỏi làm sao gia đình này có thể sinh hoạt trong môi trường mất vệ sinh như thế, cho rằng bản thân họ không thể chịu đựng việc ngôi nhà ở trong tình trạng ấy dù chỉ thời gian ngắn. Trong khi đó, nhiều người khác bày tỏ lo ngại cho đứa con nhỏ của cặp vợ chồng này khi em buộc phải lớn lên trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh do sự thiếu trách nhiệm của cha mẹ.

Bên cạnh những phản ứng gay gắt, một ý kiến cho rằng nữ chủ nhà đáng lẽ phải thấy nghi ngờ và kiểm tra sớm hơn khi tiền thuê nhà bị chậm thanh toán trong nhiều tháng.