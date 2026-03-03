Một ngân hàng dự báo giá vàng có thể lên 6.000 USD/ounce, dầu khó vượt 100 USD/thùng

Trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang và chưa có dấu hiệu lắng dịu, ông Heng Koon How, Trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu - Ngân hàng UOB Singapore, đưa ra dự báo mới liên quan giá vàng và giá dầu Brent thời gian tới.

Theo ông Heng, sau khi xung đột tại Iran và khu vực Trung Đông nổ ra cuối tuần qua, giá dầu Brent mở cửa phiên đầu tuần tại châu Á tăng vọt lên khoảng 82 USD/thùng, trước khi hạ về 76 USD/thùng vào sáng 3-2 (giờ Việt Nam). So với cuối tuần trước, mức giá này tăng khoảng 4%.

Giá dầu Brent khởi đầu năm nay quanh mức 60 USD/thùng và đã liên tục tăng lên trên 70 USD/thùng vào tuần trước khi những lo ngại về chiến sự ở Trung Đông gia tăng.

Dù vậy, chuyên gia UOB cho rằng việc dự báo giá dầu sớm lên 100 USD/thùng là chưa phù hợp, bởi nguồn cung toàn cầu vẫn tương đối dồi dào và bối cảnh hiện nay khác xa thời điểm Nga mở chiến dịch tại Ukraine năm 2022.

Nhìn từ vệ tinh về eo biển Hormuz, một điểm nghẽn mang tính sống còn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, nối liền Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman. Ảnh: Gallo Images/Fox News Digital

Ông Heng lưu ý "lằn ranh đỏ" quan trọng vẫn chưa bị vượt qua, khi Iran chưa trực tiếp tấn công cơ sở năng lượng hay tàu chở dầu trong khu vực. Nếu kịch bản này xảy ra, nguồn cung có thể bị gián đoạn nghiêm trọng, đẩy giá dầu tăng sốc. Ngoài ra, OPEC vẫn còn dư địa tăng sản lượng khi cần thiết.

UOB hiện nâng dự báo giá dầu Brent lên 80 USD/thùng cho quý II và III/2026.

Giá vàng được dự báo tăng vọt

Trái ngược với dầu, nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng trong dài hạn vẫn rất vững chắc. Cụ thể, trước khi xung đột tại Iran leo thang, giá vàng ở mức quanh 5.000 USD/ounce sau nhịp chốt lời mạnh cuối tháng 1 (từ 5.600 USD xuống còn 4.400 USD/ounce).

Các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua vàng mạnh mẽ, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng tăng cường mua vàng vật chất. Căng thẳng mới tại Iran càng củng cố nhu cầu trú ẩn vốn này.

Do vậy, ông Heng Koon How duy trì quan điểm với giá vàng và cập nhật dự báo lên mức 5.400 USD/ounce trong quý II; tăng dần cho các quý sau và mức cao nhất lên tới 6.000 USD/ounce vào quý I/2027 - tăng mạnh so với các dự báo trước đó.