Quyết định lãi suất của Fed sẽ ảnh hưởng thế nào đến giá vàng?

Fed sẽ tác động như thế nào đến vàng?

Fed dự kiến sẽ công bố quyết định lãi suất cuối cùng trong năm 2025 vào tuần tới. Thị trường đang kỳ vọng một lần cắt giảm, sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy lạm phát ổn định và dấu hiệu giảm tốc của thị trường lao động. Sự bất định này đã khiến giá vàng biến động mạnh, phục hồi từ mức thấp gần 3.900 USD/ounce lên quanh 4.200 USD/ounce.

Các chuyên gia nhận định, để vàng phá đỉnh kỷ lục, Fed không chỉ cần cắt giảm lãi suất mà còn phải có các tín hiệu nới lỏng mạnh mẽ, kết hợp với yếu tố yếu đô la và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Aaron Hill từ FP Markets nhấn mạnh, một cú bứt phá lên mức “blue-sky” (vùng giá mở rộng không có kháng cự rõ ràng, tức tăng tự do mà không gặp lực cản đáng kể) trước cuối năm sẽ cần nhiều hơn một lần cắt lãi suất; một cú sốc kinh tế hoặc tín hiệu Fed cực kỳ ôn hòa có thể là động lực chính.

Barbara Lambrecht từ Commerzbank cho biết bà sẽ chú ý đến “dot plot” – dự báo lãi suất của Fed. Trong báo cáo dự kiến tháng 9, Fed đã ám chỉ hai lần cắt giảm trong năm tới, nhưng lo ngại về tăng trưởng chậm và áp lực chính trị khiến khả năng Fed nới lỏng mạnh hơn được bàn luận nhiều.

Lukman Otunuga từ FXTM cũng nhận định, bất cứ bất ngờ nào từ Fed đều có thể tạo ra biến động mạnh cho vàng. Biểu đồ kỹ thuật cho thấy, nếu vàng vượt mức 4.240 USD/ounce, sẽ mở đường đến 4.300 USD; ngược lại, giảm xuống dưới 4.200 USD có thể đẩy giá về 4.180–4.160 USD.

Nhà đầu tư nên nhìn nhận thị trường vàng thế nào?

Eric Strand từ AuAg Funds nhấn mạnh, giá vàng dù đang củng cố trên 4.000 USD vẫn còn nhiều giá trị. Theo ông, Fed chỉ có thể giảm lãi suất và sẽ phải áp dụng chương trình nới lỏng định lượng mạnh do thâm hụt ngân sách và nợ công lớn, khiến vàng có xu hướng tăng dài hạn.

David Morrison từ Trade Nation cho rằng, bất kỳ nhịp giảm nào xuống dưới 4.200 USD cũng nên được xem là cơ hội mua vào. Ông dự báo, nếu giá giảm mạnh về 3.800–3.600 USD/ounce, đó sẽ là thời điểm chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh trở lại, hướng tới mức kỷ lục mới.