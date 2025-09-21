Giá vàng sau quyết định của Fed: Đi ngang, tăng hay giảm?

Tuần vừa rồi, vàng giao ngay mở cửa ở mức 3.670 USD/ounce, sau đó dao động mạnh theo từng phiên giao dịch ở châu Á, châu Âu và Mỹ. Đỉnh cao nhất được ghi nhận vào sáng thứ Ba, khi giá chạm mức 3.707 USD/ounce – kỷ lục mới.

Tuy nhiên, ngay sau thông báo Fed cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, giới đầu tư đã “bán theo tin”, đẩy giá vàng xuống mức thấp trong tuần quanh 3.630 USD/ounce. Cuối tuần, giá hồi phục nhẹ, khép lại ở gần 3.690 USD/ounce.

Diễn biến này cho thấy vàng vẫn rất nhạy cảm với chính sách tiền tệ Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chờ thêm dữ liệu kinh tế mới.

Giới phân tích dự báo gì cho tuần tới?

Theo khảo sát của Kitco, 15 chuyên gia Phố Wall đưa ra dự báo khá cân bằng: 40% cho rằng vàng sẽ tiếp tục tăng, 20% dự báo giảm, còn lại cho rằng giá đi ngang. Trong khi đó, 285 nhà đầu tư cá nhân tham gia khảo sát trực tuyến, với 58% tin rằng vàng sẽ tăng, 24% dự đoán giảm và 18% kỳ vọng giá đi ngang.

Một số chuyên gia như Adam Button (Forexlive) và James Stanley (Forex.com) cho rằng Fed đã hạ lãi suất trong khi lạm phát vẫn quanh mức 3%, điều này có lợi cho vàng về trung hạn. Trái lại, Colin Cieszynski (SIA Wealth) lại giữ quan điểm trung lập, cho rằng vàng cần “nghỉ ngơi” sau chuỗi tăng mạnh.

Điểm chung là hầu hết chuyên gia đều nhìn nhận giá vàng sẽ biến động theo dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, từ PMI, GDP cho tới báo cáo việc làm.

Những yếu tố nào đang chi phối vàng?

Ngoài chính sách lãi suất của Fed, vàng còn chịu ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị ở châu Âu, Trung Đông, cũng như tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, Ấn Độ hay Canada. Bất ổn toàn cầu thường khiến vàng được coi là nơi trú ẩn an toàn.

Mặt khác, nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương và dòng tiền đổ vào các quỹ ETF vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, việc đồng USD phục hồi những ngày gần đây cũng tạo áp lực lên kim loại quý này.

Các chuyên gia cảnh báo nếu có tiến triển rõ ràng trong đàm phán thương mại, hoặc USD tiếp tục mạnh lên, vàng có thể điều chỉnh về mức 3.400 – 3.580 USD/ounce. Ngược lại, nếu bất ổn và lạm phát gia tăng, vàng có khả năng bứt phá lên mốc 4.000 USD/ounce.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Phần lớn chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng. Vàng đã tăng hơn 40% từ đầu năm đến nay, vượt xa xu hướng lịch sử. Điều này đồng nghĩa khả năng điều chỉnh là có thật.

Các nhà phân tích cho rằng nên cân đối tỷ trọng vàng trong danh mục, không nên “tất tay” vào một kênh. Bên cạnh vàng, nhà đầu tư có thể đa dạng hóa sang bất động sản, chứng khoán quốc tế hoặc trái phiếu để phòng rủi ro.

Dù xu hướng dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực, nhưng trong ngắn hạn, mọi biến động đều phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế Mỹ và phản ứng của Fed trong các tháng tới.