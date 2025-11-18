Chuyên gia sàn vàng Kitco dự báo giá vàng vẫn tăng dù Fed có giảm lãi suất hay không

Thị trường vàng thế giới kết thúc tuần trong tình thế khó khăn khi đà tăng giá gặp phải áp lực bán kỹ thuật mạnh mẽ.

Giá vàng thế giới được dự báo sẽ tiếp tục tăng dù Fed có cắt giảm lãi suất hay không (ảnh: Kitco).

Mặc dù vàng có vẻ sẽ mất phương hướng trong ngắn hạn khi các nhà đầu tư phản ứng với những thay đổi trong điều kiện kinh tế, nhưng điều quan trọng là không nên bị cuốn vào những biến động này. Tuần từ 10 - 14/11, vàng đã không thể duy trì mức tăng trên 4.200 USD khi thị trường bắt đầu tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Chính phủ Mỹ đã chấm dứt 43 ngày đóng cửa - dài nhất trong lịch sử - nhưng nhà đầu tư có thể dự đoán những ảnh hưởng sẽ còn kéo dài trong vài tuần tới.

Một số dữ liệu kinh tế, chẳng hạn như chỉ số CPI tháng 10, sẽ bị mất vĩnh viễn vì thông tin đó được thu thập thủ công. Đối với các nhà kinh tế, đây có thể là một vấn đề quan trọng vì mô hình kinh tế phụ thuộc vào dữ liệu đáng tin cậy và nhất quán.

Trong khi đó, Fed đang lấy lý do đóng cửa chính phủ làm lý do để giữ nguyên lãi suất trong tháng 12. Dĩ nhiên, điều này phù hợp với câu nói: "Khi bạn không biết phải làm gì, đừng làm gì cả".

Neils Christensen, chuyên gia phân tích tại sàn giao dịch Kitco cho rằng: Có thể hiểu được, việc Fed có thể không hành động đã khiến một số nhà đầu tư lo ngại, khiến họ bán tháo mọi thứ - kể cả vàng . Mặc dù vàng kết thúc tuần với mức tăng 2%, nhưng vẫn giảm hơn 3% so với mức cao nhất vào thứ Năm.

Đà tăng giá vàng đầu tuần có lẽ hơi quá đà, nhưng việc chứng kiến giá vàng giảm 3% chỉ vì Fed muốn "nghỉ ngơi" có vẻ là phản ứng thái quá. Đây chính là lúc cần nhìn vào bức tranh toàn cảnh.

Ngay cả khi không có dữ liệu kinh tế tháng 10, vẫn có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy thị trường lao động Mỹ đang mất đà đáng kể. Đồng thời, lạm phát, mặc dù tăng cao, nhưng không tăng tốc. Xét cho cùng, lạm phát vẫn chưa đủ cao để ngăn Fed - đặc biệt là khi cơ quan này tiếp tục chịu áp lực từ Tổng thống Donald Trump - cắt giảm lãi suất.

Ngay cả khi ngân hàng trung ương bỏ qua cuộc họp tháng 12, lãi suất vẫn sẽ thấp hơn vào năm 2026.

Một cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang sẽ không tác động đến sự hỗ trợ cơ bản dài hạn của vàng.