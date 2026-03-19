Sáng 19-3, giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt rớt 4,6 triệu đồng/lượng

Sáng 19-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng như Mi Hồng, PNJ, DOJI đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng SJC. Theo đó, giá mua vào phổ biến ở mức 174,5 triệu đồng/lượng, bán ra 178,4 triệu đồng/lượng, giảm tới 4,6 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn cũng lao dốc tương tự. SJC niêm yết giá mua vào còn 175,1 triệu đồng/lượng và bán ra 178,1 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Đây là mức giảm sâu hiếm thấy của giá vàng trong nước thời gian gần đây, đưa giá vàng về mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1.

Ghi nhận tại một cửa hàng vàng ở TPHCM, nguồn cung vàng nhẫn rơi vào tình trạng khan hiếm. Đại diện cửa hàng cho biết chỉ sau khoảng 20 phút mở cửa lúc 8 giờ sáng, toàn bộ lượng vàng nhẫn đã được bán hết, hiện chỉ còn sản phẩm vàng trang sức. Người mua phải chờ sang ngày hôm sau để đăng ký và lấy số thứ tự.

Nhiều người dân tỏ ra bất ngờ khi không thể mua được vàng dù đến khá sớm. "Tôi không ngờ vàng nhẫn lại hết nhanh như vậy" - chị Thảo (ngụ TPHCM) chia sẻ khi đến cửa hàng lúc 9 giờ sáng nhưng không còn hàng.

Tiệm vàng Mi Hồng sáng nay thưa thớt hơn ngày thường. Ảnh: Lê Tỉnh

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang phổ biến ở mức 4.853 USD/ounce, hồi phục đáng kể so với đầu ngày. Tuy vậy, mức giá này vẫn thấp hơn rất nhiều so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm sâu từ vùng trên 5.000 USD/ounce xuống còn khoảng 4.834 USD/ounce. Có thời điểm rơi xuống chỉ còn 4.810 USD/ounce, mất gần 200 USD/ounce so với phiên trước.

Đà giảm của giá vàng thế giới diễn ra trong bối cảnh nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô biến động. Giá dầu thô tăng mạnh, lên mức khoảng 110 USD/thùng, tăng hơn 3,4% so với phiên trước. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong khoảng 3,5%-3,75%, đồng thời phát đi tín hiệu thận trọng trước rủi ro lạm phát và bất ổn địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông.

Chỉ số đồng USD (DXY) cũng tăng trở lại, lên quanh mốc 100 điểm, gây thêm áp lực lên giá vàng.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định mốc 5.000 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Khi mức này bị phá vỡ, giá vàng nhanh chóng rơi xuống vùng thấp nhất trong khoảng 6 tuần. Theo ông, đợt bán tháo vừa qua khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng khi vàng không duy trì được vai trò là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.