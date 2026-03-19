Vì sao dứa cảnh mini giá nửa triệu một bó vẫn được săn tìm?

Những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh những bình hoa nhỏ xinh cắm bằng các "cành dứa mini" đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít bài đăng chia sẻ cách cắm, những bình dứa cảnh được cắm kết hợp cùng hoa nhận về hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Thoạt nhìn, không ít người nhầm tưởng những cành dứa mini được cắt từ quả dứa bán ngoài chợ rồi cắm vào bình cho lạ mắt. Thực tế, đây là giống dứa cảnh chuyên dùng để trang trí, được trồng với mục đích làm cảnh, có kích thước nhỏ, hình dáng xinh xắn và màu sắc bắt mắt.

Dứa cảnh mini là giống dứa được trồng chủ yếu để làm cảnh. Quả dứa có kích thước nhỏ, thường chỉ dài khoảng vài centimet, hình dáng cân đối. Khi thu hoạch, người trồng thường cắt kèm phần cuống dài để có thể cắm vào bình như hoa tươi. Nhờ phần cuống chắc và quả nhỏ có độ bền tự nhiên, dứa cảnh mini có thể trưng bày trong thời gian khá lâu, từ vài tuần đến vài tháng nếu đặt ở nơi thoáng mát.

Theo những người bán hàng, mỗi "cành dứa" thực chất là phần quả nhỏ mọc trên thân cây dứa cảnh, sau khi thu hoạch sẽ được cắt kèm cuống dài để có thể cắm vào bình như hoa tươi. Nhờ phần cuống chắc và quả dứa nhỏ có độ bền tự nhiên, các cành dứa này có thể trưng bày được khá lâu, tạo điểm nhấn lạ mắt cho không gian sống.

Trên các hội nhóm yêu thích trang trí nhà cửa, nhiều người chia sẻ hình ảnh bình dứa mini đặt ở phòng khách, bàn làm việc hay quán cà phê. Sự mới lạ và độc đáo của loại "hoa" này khiến không ít người tò mò tìm mua để thử cắm trong nhà.

Nhiều người kết hợp dứa cảnh mini với hoa và lá để tạo thành bình trang trí độc đáo.

Chị Mai Anh (38 tuổi, Hà Nội) cho biết, ban đầu chị tưởng đây chỉ là dứa thường được cắt ra để trang trí. "Sau khi xem nhiều video hướng dẫn cắm trên mạng, tôi mới biết đây là dứa cảnh. Thấy bình dứa nhỏ xinh, màu vàng nổi bật nên tôi đặt thử một bó về cắm. Khi đăng ảnh lên mạng xã hội, nhiều bạn bè cũng hỏi tôi mua ở đâu vì nhìn rất lạ mắt", chị nói.

Theo tìm hiểu, dứa cảnh mini thường được bán theo bó 5 cành với giá từ 400.000 – 550.000 đồng, tùy kích thước và nguồn hàng. Không giống hoa tươi có thể mua dễ dàng tại chợ hay cửa hàng hoa, loại dứa này thường phải đặt trước vài ngày do nguồn cung không nhiều.

Sự hấp dẫn của dứa cảnh mini không chỉ nằm ở vẻ ngoài độc đáo mà còn ở khả năng trưng bày khá lâu. Nhiều người cho biết bình dứa có thể giữ được từ vài tuần đến vài tháng nếu đặt ở nơi thoáng mát. Chính yếu tố "chơi lâu" này khiến nhiều người chấp nhận bỏ ra vài trăm nghìn đồng để thử.

Bên cạnh đó, việc cắm dứa mini cũng được đánh giá khá đơn giản. Chỉ cần một chiếc bình nhỏ, thêm chút nước hoặc xốp cắm hoa là đã có thể tạo nên một bình trang trí bắt mắt. Một số người còn kết hợp dứa mini với hoa baby, lá xanh hoặc hoa khô để tạo thành những bình hoa mang phong cách riêng.

Bình dứa cảnh mini được chị Hà Lê đăng lên mạng xã hội và thu hút sự chú ý.

Trào lưu này cũng cho thấy xu hướng tìm kiếm những món đồ trang trí mới lạ, khác biệt của người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. Thay vì các loại hoa truyền thống, nhiều người sẵn sàng thử nghiệm những loại cây, quả hoặc vật liệu độc đáo để làm đẹp không gian sống.

Từ những bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, dứa cảnh mini nhanh chóng trở thành trào lưu trang trí được nhiều người chú ý. Những bình dứa nhỏ xinh không chỉ làm đẹp không gian mà còn thể hiện sự sáng tạo trong cách decor của người chơi.