Giá vàng

SJC Mua 180,000 Bán 183,000

BTMH Mua 180,000 Bán 183,000

Tỷ giá

USD Mua 26,050 Bán 26,320

EUR Mua 29,448 Bán 31,119

Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm tiếp?

Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn trong nước vẫn treo ở mức 183 triệu đồng/lượng (bán).

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 180-183 triệu đồng/lượng

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch 18/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 180-183 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay cũng được giao dịch ở mức 180-183 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng 18/3, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 179,7-182,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên mức chốt của phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn tại Doji cũng đứng im so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 180-183 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu không đổi so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 180-183 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại phiên giao dịch ngày 17/3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn gần như không thay đổi.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 17/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 180-183 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 17/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 179,7-182,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm khoảng 100.000 đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 180-183 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Trên thế giới, giá vàng sáng nay suy yếu. Lúc 8h59' ngày 18/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.998 USD/ounce, giảm 13 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 18/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 159,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 23,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 21h ngày 17/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.011 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.020 USD/ounce. Lúc 22h40, giá vàng thế giới rơi về mức 4.975 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 17/3 ở một số thời điểm cao hơn khoảng 19,3% (tương đương tăng 837 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 159 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 24 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 17/3.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế biến động rất ít và tiếp tục kiểm tra các mức hỗ trợ quan trọng 5.000 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC và nhẫn trơn treo cao, ở quanh mức 183 triệu đồng/lượng (bán).

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm, kịch bản 4.200 USD trước mắt

Giá vàng thế giới rạng sáng 18/3 theo giờ Việt Nam có lúc về sát mốc 4.800 USD trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu gia tăng, đồng USD...

-18/03/2026 10:28 AM (GMT+7)
