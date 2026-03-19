Giá vàng lao dốc, nên mua hay bán?

Vàng "sập" cả trăm USD

Đêm 18/3 (giờ Việt Nam), thị trường tài chính thế giới chứng kiến sự lao dốc của kim loại quý. Giá vàng liên tục giảm sốc, từ hơn 5.000 USD/ounce, đã lùi về ngưỡng trên 4.800 USD/ounce. Tới sáng 19/3, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 4.831 USD/ounce, giảm 169 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng lao dốc không phanh do đồng USD mạnh lên và giá dầu tăng vọt làm dấy lên lo ngại về lạm phát, củng cố dự đoán rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Giá vàng kém hấp dẫn khi lãi suất cao.

Vàng vốn được xem là kênh trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn, nhưng thường kém hấp dẫn khi lãi suất ở mức cao do tài sản này không sinh lợi suất. Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất khi kết thúc cuộc họp chính sách trong ngày, đồng thời đánh giá tác động của căng thẳng Trung Đông tới lạm phát và triển vọng kinh tế Mỹ.

Trước diễn biến của giá vàng, nhiều nhà phân tích thị trường cho rằng vàng đang không có hướng đi rõ ràng. Kim loại quý đã dần mất đi sức hấp dẫn của vai trò “nơi trú ẩn an toàn” và dường như vai trò này đã bị đồng USD chiếm lấy, vì thế, nhà đầu tư đã chốt lời sau một thời kỳ tăng trưởng mạnh kéo dài.

Tuy nhiên, dù vàng tiếp tục đối mặt với áp lực bán ra trong ngắn hạn, một số nhà phân tích lạc quan vẫn chưa hoàn toàn bi quan về kim loại quý này. Họ cho rằng, vàng có thể thu hút nhu cầu trú ẩn an toàn trở lại nếu cuộc chiến ở Iran kéo dài.

Một số chuyên gia vẫn cho rằng kim loại quý còn dư địa tăng giá nếu tiếp tục giữ được các mốc hỗ trợ quan trọng. Trong khi đó, một số chuyên gia khác lại cảnh báo khả năng điều chỉnh vẫn hiện hữu, trong tuần có thể xuất hiện biến động khi Fed tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ.

Chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới, ngay lúc mở cửa ngày 19/3, giá vàng miếng SJC đã lập tức giảm mạnh, mỗi lượng mất tới 4,6 triệu đồng. Theo đó, giá bán ra từ 183 triệu đồng giảm còn 178,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào được niêm yết ở mức 175,4 triệu đồng/lượng.

Người mua cân nhấc rủi ro khi giao dịch vàng.

Nên mua hay bán?

Thị trường Việt Nam luôn có một xu hướng đám đông với tâm lý “fomo” - sợ bỏ lỡ cơ hội. Sức nóng của thị trường vàng trong thời gian qua một phần đến từ tâm lý này. Thấy vàng lên, bất chấp giá cao và khan hàng, vẫn xếp hàng mua cho bằng được, để rồi nếu giá vàng đảo chiều, nhiều người lại lo lắng bán ra với hy vọng “cắt lỗ”.

Trở lại với diễn biến giá vàng ngày 19/3, khi giá vàng thế giới thoái lui về mốc 178,4 triệu đồng/lượng, mức giá này, nếu so với ngày 2/3, khi kim loại quý đạt đỉnh ở mức 191 triệu đồng/lượng, giá vàng đã giảm tới 13 triệu đồng/lượng. Cộng với biên độ mua bán lên tới 3 triệu đồng/lượng, người mua nếu “đu đỉnh” từ đầu tháng, hiện đã lỗ tới 16 triệu đồng/lượng. Thế nhưng, mức lỗ này mới chỉ là con số tính toán cơ học trên cơ sở giá mua và bán trong nước. Nếu tính theo giá vàng thế giới sáng 19/3 ở mức 4.831 USD/ounce, mỗi lượng vàng quy đổi tương đương 154 triệu đồng/lượng, tức giá trong nước cao hơn giá thế giới tới gần 25 triệu đồng/lượng.

Như vậy, người tiêu dùng Việt Nam đang phải trả giá lên tới gần cả nghìn USD cho mỗi lượng vàng so với những nhà đầu tư khác trên thế giới. Cộng biên độ giá vàng giảm, khoảng cách mua bán và chênh lệch giá vàng nội ngoại, mỗi lượng vàng, nhà đầu tư người Việt Nam nếu “mua đỉnh, bán đáy” có thể sẽ mất tới 40 triệu đồng - một con số quá lớn gây rủi ro cho bất kỳ ai tham gia vào thị trường vàng.

Vậy, lúc này giá vàng đang giảm, liệu nên mua vào hay bán ra? Các chuyên gia đều cho rằng vàng nên được xem là một tài sản phòng hộ dài hạn với thời gian nắm giữ từ 6 tháng đến 1 năm hoặc lâu hơn để bảo toàn giá trị tài sản trong trường hợp kinh tế bất ổn. Nếu coi vàng là công cụ sinh lời linh hoạt để mua đi bán lại theo kịch bản ngắn hạn thì rủi ro sẽ rất cao.

Chuyên gia vàng Nguyễn Thanh Trúc, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam cho rằng hiện xu hướng vàng đang không rõ ràng, và phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến kinh tế, chính trị thế giới, vì thế, việc mua vào trong thời điểm này là “bắt đáy” hay “bắt con dao rơi” cũng rất khó nói. Nếu nhà đầu tư chơi “lướt sóng” và không trường vốn, việc giữ vàng trong thời điểm này sẽ rủi ro hơn rất nhiều. “Trong thời gian qua, vàng mang lại lợi nhuận rất cao nhưng cũng không ít rủi ro. Nhà đầu tư cân nhắc việc mua bán theo khẩu vị và năng lực tài chính của mình. Với người mua tích trữ, thì có thể mua thêm 1 ít khi giá vàng giảm, còn với nhà đầu tư, việc cắt lỗ cũng có thể tính đến, song hãy chia nhỏ giao dịch, bán một phần để phân tán rủi ro”, ông Trúc nói.

Cũng phân tích về giá vàng, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, nhìn vào lịch sử biến động giá vàng vào những thời điểm căng thẳng địa chính trị trước đây, giá vàng thường tăng trong 7 - 14 ngày rồi sau đó điều chỉnh giảm. Thị trường vàng thời điểm hiện nay cũng đang diễn ra tương tự.

Bên cạnh đó, ngoài tác động từ giá thế giới, giá vàng trong nước còn chịu tác động cung - cầu. Hiện đã có nhiều hồ sơ của doanh nghiệp, ngân hàng xin giấy phép sản xuất vàng miếng, vàng nguyên liệu gửi lên Ngân hàng Nhà nước. Nếu các đơn vị được cấp phép, nguồn vàng trên thị trường được cung ứng có thể sẽ thu hẹp mức chênh lệch này. Đồng thời thông tin về việc thành lập sàn giao dịch vàng cũng sẽ tác động đến giá vàng trong nước.

"Giá vàng tăng được thì sẽ giảm được nên các yếu tố trên là rủi ro cho những người mua vàng lướt sóng", ông Huỳnh Trung Khánh khuyến cáo.