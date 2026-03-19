Quản lý thị trường TPHCM thông tin về nguồn cung xăng dầu trên địa bàn

Sáng 19/3, cập nhật với PV VietNamNet về tình hình kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí trên địa bàn TPHCM, đại diện Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố cho biết, đến thời điểm báo cáo (ngày 18/3), có 20 cửa hàng đang tạm hết xăng hoặc dầu cục bộ (tăng 2 cửa hàng so với ngày 17/3/2026).

Nguyên nhân của tình trạng trên là do các đơn vị cung cấp năng lượng thiếu nguồn cung hoặc nguồn cung bị hạn chế nên không đủ để cung cấp cho các cửa hàng bán lẻ.

Trong đó, sự thiếu hụt nguồn cung ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống bán lẻ của một công ty kinh doanh xăng dầu ở ngoại thành TPHCM, khiến 15/18 cửa hàng của công ty này ghi nhận tình trạng hết xăng hoặc dầu.

Nắm bắt sự việc, Chi cục QLTT TPHCM đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường địa bàn khẩn trương làm việc với phía công ty về tình hình nguồn cung.

Theo đó, nguyên nhân công ty không đủ hàng đưa tới hệ thống bán lẻ là do các đơn vị cung cấp bị ảnh hưởng trong quá trình nhập hàng từ nước ngoài, dẫn đến giảm nguồn cung cho công ty. Từ đó, công ty thiếu hụt tạm thời nguồn hàng xăng dầu giao cho các cửa hàng bán lẻ.

Dự kiến, trong ngày 18/3, công ty này nhập được 6m3 (6.000 lít) dầu DO. Trong ngày 19/3, công ty nhập tiếp 120m3 (120.000 lít) xăng Ron 95-III và 30m3 (30.000 lít) dầu DO để kịp thời cung cấp cho các cửa hàng bán lẻ tiếp tục kinh doanh.

Hệ thống bán lẻ xăng dầu của 1 công ty tại TPHCM bị thiếu hụt nguồn cung cục bộ. (Ảnh minh hoạ: Chí Hùng)

Đối với mặt hàng gas, cơ quan QLTT địa phương cho hay, ảnh hưởng từ tình hình địa chính trị phức tạp tại Trung Đông gây đứt gãy chuỗi cung ứng LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) nhập khẩu toàn cầu.

Hiện tại, các đơn vị bán nguồn LPG trong nước cũng rơi vào tình trạng khan hiếm hàng hóa để cung cấp cho các thương nhân đầu mối.

Để duy trì nguồn cung, một số doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này đã đề xuất giải pháp tạm thời là sang chiết giảm khối lượng (bình gas 12kg nạp thành bình gas 6kg; bình gas 45kg nạp thành bình gas 22kg; bình gas 50kg nạp thành bình gas 25kg).

Liên quan đến kiến nghị của doanh nghiệp về giải pháp nêu trên, Chi cục QLTT TPHCM đã có văn bản đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ thành phố hỗ trợ hướng dẫn nghiệp vụ đối với việc doanh nghiệp muốn tạm thời sang chiết giảm khối lượng bình gas và công khai, minh bạch thông tin về nhãn hàng hóa, giá cả, khối lượng, chất lượng gas.