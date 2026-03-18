Giá vàng thế giới tiếp tục giảm, kịch bản 4.200 USD trước mắt

Khi cuộc xung đột Iran bước sang tuần thứ ba, giá vàng tiếp tục giữ vững mức hỗ trợ gần 5000 USD/ounce. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn đang tìm hiểu xem cuộc chiến có thể kéo dài bao lâu và phạm vi như thế nào, và nếu họ tin rằng nó sẽ trở nên tồi tệ hơn và kéo dài hơn so với ước tính sáu tuần của chính quyền Mỹ, điều đó có thể dẫn đến sự giảm mạnh đối với cổ phiếu và kim loại quý, theo Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm (ảnh minh họa).

Pavilonis cho biết trên Kitco News, ông dự đoán vàng và bạc sẽ tiếp tục đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán – vốn đang di chuyển ngược chiều với lợi suất trái phiếu kho bạc – và ông dự đoán thị trường chứng khoán sẽ giảm điểm trong thời gian ngắn sắp tới.

Mọi thứ trong thị trường kim loại đều gắn liền với năng lượng và tập trung vào đường cong lợi suất, đặc biệt là lợi suất trái phiếu 10 năm. Chừng nào lợi suất đó còn tiếp tục tăng, nó sẽ gây áp lực lên vàng và bạc.

Ông Pavilonis cho biết những ngày tới sẽ rất quan trọng đối với thị trường, vì chúng có thể hé lộ thêm thông tin về hình thức và phạm vi của cuộc xung đột.

"Có vẻ như chúng ta đang đưa lính thủy đánh bộ đến Trung Đông, có thể sẽ có cả binh lính trên bộ. Nhưng mặt khác, dường như có một số tàu chở dầu của Ấn Độ đang đi qua eo biển. Chúng ta đã có một tàu đi qua rồi. Có thể sẽ có thêm nhiều tàu nữa, và có thể cả tàu Trung Quốc. Nếu đúng như vậy, thì đó gần như là phần lớn lượng dầu đã được vận chuyển qua eo biển, và điều đó sẽ giúp ổn định tình hình. Tôi nghĩ điều đó có thể làm dịu thị trường", Pavilonis nói.

Pavilonis cho biết, chừng nào lãi suất còn tiếp tục tăng – vì giá dầu và năng lượng đang tăng, vì việc vận chuyển năng lượng đến châu Âu và châu Á đang gặp rủi ro – thì kim loại quý cũng sẽ giảm theo. Và nếu lãi suất giảm, nhà đầu tư có thể thấy giá vàng và bạc tăng, cổ phiếu cũng tăng. Sau đó, ngay khi giá dầu bắt đầu tăng trở lại, có thể mọi thứ lại bắt đầu giảm giá.

Các cuộc tấn công của Iran vào các nước láng giềng nhằm theo đuổi chiến lược kép: Làm suy yếu xuất khẩu dầu mỏ của họ, đồng thời buộc họ phải bán trái phiếu kho bạc và các tài sản khác bằng Đô la Mỹ.

Đó là một trong những chiến thuật của Iran. Tại sao lại tấn công Dubai? Hơn 95% người dân sống ở đó không phải là người Dubai. Nếu tất cả mọi người di chuyển đi, Dubai sẽ phá sản, vì vậy họ phải bán cổ phiếu và trái phiếu kho bạc Mỹ để tạo ra sự an toàn ở đó. Bất kỳ quốc gia nào chỉ sản xuất dầu mỏ, đó là nguồn thu nhập duy nhất của họ. Họ đều đầu tư tiền vào trái phiếu và cổ phiếu Mỹ, và mua vàng. Khi họ cần tiền, họ lấy tiền thanh khoản từ đâu? Ngay lập tức, họ có thể bán trái phiếu, bán cổ phiếu và bắt đầu củng cố an ninh của mình.

Ông Pavilonis cho rằng cuộc xung đột hiện tại đang phơi bày một số điểm yếu trong mối quan hệ của Hoa Kỳ với các quốc gia vùng Vịnh.

Ông Pavilonis cho biết, trong bối cảnh hiện tại, ông dự đoán giá cổ phiếu và kim loại quý sẽ tiếp tục giảm.

Cổ phiếu và vàng đều đi theo cùng một con đường, đặc biệt là bạc. Cổ phiếu dường như đang suy yếu nghiêm trọng, và chúng muốn giảm mạnh, tương tự như những gì nhà đầu tư đã thấy vào tháng Tư năm ngoái. Nếu điều đó đúng, giá dầu sẽ đạt mức cao mới – hoặc ít nhất là tăng trở lại mức cao trước đó.

“Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ trước khi tốt hơn. Liệu chúng ta có thể chứng kiến kịch bản giá vàng giảm xuống khoảng 4.200 đô la không? Tôi nghĩ điều đó là có thể", Pavilonis cảnh báo.

Giá vàng tiếp tục giao dịch trong một kênh thu hẹp gần mức hỗ trợ 5.000 đô la vào thứ Ba, với giá vàng giao ngay cuối phiên ở mức 5.010,42 đô la/ounce, tăng nhẹ 0,08% so với phiên trước đó.