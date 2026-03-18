Giá vàng hôm nay, 18-3: Tiếp tục lao xuống

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm

Tính đến 6 giờ ngày 18-3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 5.001 USD/ounce, giảm 43 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (5.044 USD/ounce). Mức giá này phản ánh sự điều chỉnh liên tục sau chuỗi biến động mạnh gần đây trên thị trường vàng.

Sự sụt giảm của giá vàng được thúc đẩy bởi đà tăng của các chỉ số chứng khoán Mỹ và châu Âu, phản ánh niềm tin phục hồi kinh tế và giảm lo ngại về bất ổn địa chính trị. Đồng đô la Mỹ (chỉ số DXY) duy trì ở mức cao, tạo thêm áp lực lên vàng – tài sản định giá bằng USD.

Các yếu tố cơ bản khác như lợi suất trái phiếu Mỹ ổn định ở mức cao và giá dầu thô không còn tăng vọt đã góp phần làm giảm nhu cầu trú ẩn vào giá vàng hôm nay.

Giới phân tích nhận định dù các yếu tố như xung đột Trung Đông vẫn tồn tại, giá vàng hôm nay vẫn đang chịu ảnh hưởng lớn từ hành vi đầu cơ ngắn hạn của nhà đầu tư cá nhân, dẫn đến biến động cao hơn dự báo.

Trong bối cảnh hiện tại, với chứng khoán Mỹ phục hồi và đồng USD mạnh, vàng tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá.