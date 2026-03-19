Ngân hàng UBS dự báo giá vàng lên 6.200 USD bất chấp đang suy giảm

Bất chấp hiệu suất kém cỏi của vàng kể từ khi chiến tranh Iran bùng nổ, các tính toán cập nhật về rủi ro, chính sách lãi suất, lạm phát và nhu cầu cơ bản mạnh mẽ vẫn sẽ đẩy giá kim loại quý này lên mức cao 6.200 USD/ounce vào cuối năm 2026, theo các nhà phân tích hàng hóa tại UBS.

Trong một báo cáo cuối tuần trước, các nhà phân tích lưu ý rằng, giá vàng đã không thể vượt qua mức 5.200 USD/ounce kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Iran. Điều này tạo ra sự tương phản với mức tăng 65% vào năm ngoái, khi rủi ro địa chính trị gia tăng đóng vai trò là động lực thúc đẩy trong bối cảnh các yếu tố cơ bản như lãi suất thực thấp hơn và lo ngại về nợ.

Diễn biến gần đây của vàng phản ánh hành vi trong lịch sử với những sự kiện như vậy, khi các nhà đầu tư tìm kiếm tính thanh khoản và xem xét các lựa chọn thay thế như tài sản năng lượng.

Nguồn cung sản xuất từ các mỏ vàng trên thế giới đang ngày càng cạn kiệt (ảnh minh họa).

Ví dụ, giá vàng tăng vọt 15% sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bắt đầu vào năm 2022, nhưng sau đó giảm 15-18% khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Điều tương tự cũng xảy ra trong Chiến tranh vùng Vịnh và Chiến tranh Iraq - giá tăng lần lượt 17% và 19% khi bắt đầu nhưng giảm xuống khi căng thẳng giảm bớt.

Tuy nhiên, sự biến động đi ngang gần đây của kim loại quý này không làm lung lay niềm tin của ngân hàng khổng lồ Thụy Sĩ rằng vàng sẽ tăng thêm 20% hoặc hơn nữa trong năm 2026.

UBS vẫn giữ quan điểm rằng giá vàng sẽ tăng lên mức 5.900-6.200 USD/ounce trong năm nay. Vàng là một công cụ phòng ngừa rủi ro rộng hơn đối với các cuộc xung đột, chứ không phải là các mối đe dọa chiến tranh trực tiếp. Vàng chủ yếu giúp bảo vệ chống lại các rủi ro tiền tệ như mất giá tiền tệ, thâm hụt ngân sách gia tăng và suy thoái kinh tế, những hậu quả có thể xảy ra do các cuộc xung đột địa chính trị.

Trong ngắn hạn, giá năng lượng tăng cao và những lo ngại về lạm phát đã dẫn đến đồng Đô la Mỹ mạnh hơn và những lo lắng về khả năng tăng lãi suất – cả hai đều ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng.

Ngoài ra, cuộc xung đột Mỹ-Iran càng kéo dài, nguy cơ tác động tiêu cực đến kinh tế càng lớn, điều này có thể sẽ thúc đẩy nhu cầu phòng ngừa rủi ro bằng vàng .

Về lâu dài, vàng nổi bật như một công cụ phòng ngừa lạm phát. Theo niên giám lợi nhuận đầu tư toàn cầu, lợi nhuận thực tế của vàng và hàng hóa kể từ năm 1900 có mối tương quan tích cực với lạm phát.

UBS cũng chỉ ra rằng nhu cầu cơ bản đối với vàng vẫn mạnh mẽ. Mặc dù các nhà đầu tư ETF đã giảm nhẹ lượng vàng nắm giữ vào đầu tháng 3/2026, nhưng vị thế của họ đã cho thấy sự ổn định hơn trong thời gian gần đây, và các quỹ phòng hộ đã tăng nhẹ vị thế ròng trong vàng.

Ngày 23/2, các nhà phân tích của UBS dự đoán rằng giá vàng cuối cùng sẽ phản ánh đầy đủ tác động của sự leo thang địa chính trị đang diễn ra xung quanh Iran, và một khi xét đến lộ trình nới lỏng lãi suất của Fed và nhu cầu tăng lên của thị trường nói chung, giá vàng sẽ tăng thêm 1.000 USD/ ounce vào tháng 6/2026.

Mặc dù giá vàng phản ứng khá trầm lắng trước sự leo thang căng thẳng địa chính trị gần đây, UBS cho rằng, giá có thể tăng cao hơn nữa. Dự báo của UBS là kim loại quý này sẽ đạt mức 6.200 USD/ounce trong những tháng tới khi các yếu tố chính thúc đẩy đà tăng mạnh vẫn còn hiện hữu.

UBS cho biết họ dự đoán rủi ro địa chính trị sẽ vẫn ở mức cao. Với hai tàu sân bay, máy bay chiến đấu và tàu tiếp nhiên liệu được cho là đang đóng quân trong khu vực, sự tăng cường quân sự của Mỹ hiện nay còn lớn hơn cả ngoài khơi Venezuela trong những tuần trước khi Trump lật đổ Nicolas Maduro vào đầu năm nay. Liệu một thỏa thuận với Iran có thể đạt được hay không vẫn còn phải chờ xem, vì hành động quân sự chống lại Iran trong thời gian ngắn sắp tới dường như ngày càng có khả năng xảy ra.

UBS cho biết chính sách nới lỏng tiền tệ của Fed cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Đồng Đô la Mỹ yếu hơn và lãi suất thực thấp hơn ở Mỹ đang hỗ trợ giá vàng, và chúng tôi tin rằng môi trường kinh tế vĩ mô này vẫn được duy trì khi Cục Dự trữ Liên bang còn nhiều động thái nữa trong chu kỳ nới lỏng của mình.

Mặc dù dữ liệu việc làm gần đây khả quan hơn và một số yếu tố cứng rắn trong biên bản cuộc họp FOMC mới nhất, nhưng áp lực lạm phát giảm trong những tháng tới và đội ngũ lãnh đạo có quan điểm ôn hòa hơn tại Fed vào cuối năm nay sẽ hỗ trợ thêm các đợt cắt giảm lãi suất. UBS dự kiến sẽ có hai đợt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối tháng 9.

Các nhà phân tích cũng dự đoán nhu cầu vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026. Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy, tổng nhu cầu vàng đã vượt quá 5.000 tấn lần đầu tiên vào năm 2025, và UBS dự đoán nhu cầu sẽ tiếp tục tăng, được hỗ trợ bởi hoạt động đầu tư gia tăng và hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương. Thu nhập cao hơn ở châu Á cũng sẽ củng cố nhu cầu dài hạn đối với đồ trang sức bằng vàng. Trong khi đó, nguồn cung lại trì trệ. Mặc dù giá vàng cao có thể kích thích hoạt động thăm dò và phát triển mỏ. 80 mỏ sẽ cạn kiệt kế hoạch sản xuất hiện tại vào năm 2028.

UBS cho biết tất cả những điều này tạo nên một môi trường rất thuận lợi cho việc giá vàng tiếp tục tăng.