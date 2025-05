Giá vàng sẽ tăng vọt hay sụt giảm?

Biến động giá vàng và cơ hội đầu tư

Giá vàng gần đây biến động mạnh, từng chạm đỉnh 3.500 USD/ounce trước khi giảm về mức 3.250 USD. Đợt tăng trước đó được thúc đẩy bởi lo ngại về bất ổn kinh tế toàn cầu, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và nỗi sợ lạm phát.

Đến thứ Ba (13/5/2025), giá vàng phục hồi nhẹ, tăng 0,5% khi nhà đầu tư đánh giá tác động của đàm phán thương mại và chờ báo cáo Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tháng 4.

Giá vàng biến động liên tục trong những ngày qua

Hiện giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.256 USD, cho thấy sức bật dù thị trường biến động. Đợt phục hồi này có thể là cơ hội mua vào trước khi giá vàng tăng trở lại.

Tác động của thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung gần đây khiến giá vàng giảm khi tâm lý nhà đầu tư chuyển sang “ưa rủi ro”. Thỏa thuận tạm thời hạ thuế nhập khẩu Trung Quốc từ 145% xuống 30% và thuế Mỹ từ 125% xuống 10%, làm dịu lo ngại về suy thoái kinh tế do thương mại. Tâm lý lạc quan này đẩy chứng khoán toàn cầu tăng, nhưng gây áp lực giảm lên vàng do sức hút của tài sản an toàn giảm.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn thận trọng vì bối cảnh địa chính trị còn bất ổn. Nếu căng thẳng thương mại hoặc chính sách kinh tế toàn cầu xấu đi, vàng có thể lấy lại sức hút, đẩy giá về mức đỉnh 3.500 USD, đặc biệt nếu xung đột địa chính trị leo thang.

Lạm phát và vai trò của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)

Lạm phát là động lực chính đẩy giá vàng tăng. Với lạm phát toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ, vàng trở thành lựa chọn bảo toàn tài sản. Dự báo CPI tháng 4 cho thấy lạm phát tăng 2,4% so với cùng kỳ, còn CPI lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) tăng 2,8%, cho thấy áp lực lạm phát dai dẳng.

Phản ứng của Fed sẽ quyết định xu hướng giá vàng. Fed dự kiến thận trọng với việc cắt giảm lãi suất, nhưng thị trường kỳ vọng giảm 0,25% vào tháng 9. Lãi suất thấp thường làm vàng hấp dẫn hơn so với trái phiếu hoặc cổ phiếu. Vì vậy, nếu lạm phát kéo dài và Fed không tăng lãi suất mạnh, vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ.

Phân tích kỹ thuật: Mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng

Về kỹ thuật, giá vàng duy trì xu hướng tích cực, giữ trên đường trung bình động hàm mũ 100 ngày (EMA). Sau khi giảm dưới 3.200 USD, bật tăng từ mức hỗ trợ 3.150 USD.

Mức kháng cự tiếp theo là 3.347 USD (đỉnh ngày 9/5). Nếu vượt qua, giá có thể hướng tới đỉnh lịch sử 3.500 USD.

Ngược lại, nếu giá phá vỡ mức 3.200 USD, giá vàng có thể giảm về 3.142 USD, hoặc thấp hơn là 3.121 USD, nơi đường trung bình động đơn giản 55 ngày (SMA) có thể hỗ trợ. Nhà đầu tư cần theo dõi sát các mức này để đánh giá xu hướng ngắn hạn.

Hành động của ngân hàng trung ương và rủi ro địa chính trị

Các ngân hàng trung ương, đặc biệt ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Trung Quốc, đang tăng dự trữ vàng, góp phần đẩy nhu cầu. Từ năm 2022, lượng vàng mua vào vượt 1.000 tấn/năm, hỗ trợ giá vàng trong thời kỳ bất ổn.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị, như xung đột Trung Đông và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tài sản an toàn. Nếu căng thẳng leo thang, giá vàng có thể tăng mạnh khi nhà đầu tư tìm đến vàng để bảo vệ tài sản.

Vàng - Tài sản bảo toàn giá trị giữa bất ổn kinh tế

Vàng từ lâu được xem là tài sản an toàn trong thời kỳ kinh tế bất ổn. Dù không mang lại cổ tức hay thu nhập cố định, vàng vẫn hấp dẫn nhờ tăng 40% trong năm qua, chạm đỉnh 3.500 USD vào tháng 4/2025, vượt các đỉnh lịch sử năm 1980 và 2011.

Tuy nhiên, vàng cũng tiềm ẩn rủi ro do giá biến động theo tâm lý thị trường, lạm phát, lãi suất và sự kiện địa chính trị. Dù vậy, với nhà đầu tư muốn bảo vệ tài sản trước biến động kinh tế, vàng vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Hiện tại, vàng có tiềm năng tăng giá, nhưng nhà đầu tư cần theo dõi các mức hỗ trợ/kháng cự và dữ liệu kinh tế như báo cáo CPI. Việc mua vào khi giá giảm về 3.200 USD có thể là cơ hội, nhưng nếu phá vỡ mức này, giá có thể giảm sâu hơn.

Xu hướng giá vàng phụ thuộc vào lạm phát, chính sách Fed và rủi ro địa chính trị. Trong bối cảnh bất ổn, vàng vẫn là tài sản hấp dẫn để phòng ngừa lạm phát và biến động toàn cầu.