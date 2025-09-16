Tại sao quyết định lãi suất của Fed tuần này đặc biệt quan trọng?

Các hợp đồng tương lai trên CME FedWatch cho thấy hơn 90% nhà đầu tư tin Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tuần tới. Đây được xem là yếu tố có thể quyết định đà tăng tiếp theo của thị trường sau chuỗi kỷ lục vừa qua.

Cùng với quyết định chính sách, Fed cũng sẽ công bố bản “dot plot” – dự báo đường đi lãi suất của các quan chức. Tháng 6, dự báo này cho thấy sự chia rẽ: bảy thành viên không dự kiến có bất kỳ đợt cắt giảm nào trong năm 2025, trong khi một số khác vẫn kỳ vọng ít nhất hai lần giảm. Chủ tịch Jerome Powell thừa nhận sự bất định này và gọi đây là “dự báo trong thời điểm nhiều sương mù”.

Ngoài ra, báo cáo bán lẻ tháng 8, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và dữ liệu sản xuất sẽ được công bố, bổ sung thêm tín hiệu quan trọng cho bức tranh kinh tế mà Fed phải cân nhắc.

Chủ tịch Fed

Kinh tế Mỹ đang gửi đi những tín hiệu gì?

Bức tranh vĩ mô hiện rất phức tạp. Một mặt, lạm phát vẫn dai dẳng, đặc biệt trong các mặt hàng thực phẩm, xe cộ và đồ gia dụng. Giá cà phê, thịt bò, rau quả đều tăng mạnh; vé máy bay cũng nhảy vọt gần 6% trong tháng 8. Thuế nhập khẩu mới của Mỹ góp phần đẩy chi phí lên, khiến lạm phát thêm khó hạ nhiệt.

Ở chiều ngược lại, thị trường lao động cho thấy sự suy yếu rõ rệt. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã lên mức cao nhất gần bốn năm, trong khi tháng 8 chỉ có 22.000 việc làm mới được tạo ra. Đáng chú ý, số liệu điều chỉnh cho thấy Mỹ đã có ít hơn gần 1 triệu việc làm trong 12 tháng tính đến tháng 3/2025 so với báo cáo ban đầu.

Điều này đặt Powell vào thế khó: nếu cắt lãi suất quá chậm, kinh tế có thể suy thoái nặng hơn; nếu cắt quá nhanh, lạm phát có nguy cơ bùng trở lại.

Phố Wall lạc quan, Phố Chính thận trọng: Vì sao có sự khác biệt?

Khảo sát của AAII cho thấy chỉ 28% nhà đầu tư cá nhân tin tưởng thị trường sẽ tăng, trong khi gần một nửa bi quan – một tâm lý trái ngược khi chứng khoán vẫn ở đỉnh.

Ngược lại, giới chiến lược tại Phố Wall tỏ ra đầy kỳ vọng. Deutsche Bank, Wells Fargo, Barclays và Yardeni Research đồng loạt nâng dự báo chỉ số S&P 500, dựa trên lợi nhuận doanh nghiệp vững vàng và làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI). Wells Fargo dự đoán S&P 500 có thể lên 7.200 điểm vào năm 2026, trong khi Deutsche Bank mạnh dạn nâng mục tiêu 2025 lên 7.000 điểm.

Làn sóng AI được xem là “chân trụ” của đà tăng, đặc biệt sau khi Oracle công bố dự báo doanh thu đám mây từ AI có thể đạt 144 tỷ USD vào năm 2030, kéo cổ phiếu tăng hơn 30% chỉ trong một ngày. Như một chuyên gia của Wells Fargo nói: “Âm nhạc chỉ dừng lại khi dòng vốn AI dừng lại. Hãy tận hưởng bữa tiệc này.”