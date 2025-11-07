Phenikaa Group của đại gia Hồ Xuân Năng đang kinh doanh ra sao?

Phenikaa Group tăng cường vay nợ, lợi nhuận giảm mạnh

Công ty CP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group) do đại gia Hồ Xuân Năng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đây đã công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025.

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm, vốn chủ của doanh nghiệp tăng nhẹ, từ mức 9.022,8 tỷ đồng (30/6/2024) lên mức 9.274,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ của Phượng Hoàng Xanh A&A ở mức 241,1 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 575,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của Phượng Hoàng Xanh A&A tăng mạnh 36,9%, từ mức 6.375,8 tỷ đồng lên 8.729,7 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng tăng mạnh từ 3.828,4 tỷ đồng lên 5.101,1 tỷ đồng, nợ vay trái phiếu tăng từ 900 tỷ đồng lên 1.420 tỷ đồng.

Nợ phải trả khác của Phượng Hoàng Xanh A&A cũng tăng đáng kể từ mức 1.647,4 tỷ đồng lên mức 2.208 tỷ đồng. Như vậy, tính tới cuối tháng 6/2025, Phenikaa Group của đại gia Hồ Xuân Năng có tổng tài sản khoảng hơn 20.000 tỷ đồng.

Phenikaa Group ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh trong nửa đầu năm 2025

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Phenikaa Group được thành lập vào tháng 10/2010, có trụ sở tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập gồm: Nghiêm Thị Ngọc Diệp nắm 99%, các cổ đồng Phạm Hùng và Phạm Thị Thu Hằng mỗi người góp 0,5% vốn.

Vào tháng 6/2013, cả 3 cá nhân trên đồng loạt giảm sở hữu tại Phenikaa, thay vào đó là sự xuất hiện của ông Nguyễn Quốc Dung với việc nắm giữ 98% cổ phần. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp (sinh năm 1987) là người đại diện theo pháp luật.

Tới tháng 2/2017, Phenikaa tăng vốn điều lệ lên mức 1.600 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập không còn sở hữu vốn góp tại doanh nghiệp và đến tháng 12/2017, vốn điều lệ tiếp tục tăng lên mức 2.100 tỷ đồng. Đến tháng 8/2019, số vốn điều lệ của Phenikaa là 3.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố cụ thể, ông Hồ Xuân Năng (sinh năm 1964) giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật.

Lợi nhuận của Vicostone cũng giảm mạnh trong 9 tháng đầu năm

Theo giới thiệu, Phenikaa Group hiện là một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành tại Việt Nam với hơn 20 đơn vị thành viên hoạt động trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực cốt lõi: Công nghệ – Sản xuất công nghiệp – Nghiên cứu khoa học – Giáo dục và Đào tạo, Phân phối Thương mại & dịch vụ.

Ngoài Phenikaa Group, đại gia Hồ Xuân Năng còn là đại diện của một loạt pháp nhân như: Trường Đại học Phenikaa, CTCP Vicostone, CTCP Nghiên cứu và Kiểm nghiệm thuốc AQP, CTCP Đầu tư Giáo dục Phennikaa, CTCP Y học Vĩnh Thiện...

Trong số những doanh nghiệp trong hệ sinh thái của đại gia Hồ Xuân Năng, phải kể đến CTCP Vicostone (VCS) - chủ sở hữu thương hiệu đá thạch anh Vicostone. Đây cũng chính là doanh nghiệp làm nên tên tuổi của ông Hồ Xuân Năng và đưa vị doanh nhân sinh năm 1964 này vào Top người giàu trên thị trường chứng khoán với khối tài sản nghìn tỷ. Phenikaa Group hiện đang nắm giữ 84,15% cổ phần tại doanh nghiệp đang niêm yết này.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, VCS ghi nhận doanh thu bán hàng hơn 3.061 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ đồng so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 509 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng tài sản doanh nghiệp ở mức hơn 6.957 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ. Nợ phải trả ở mức hơn 1.699 tỷ đồng, trong đó, vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 1.376 tỷ đồng, vay dài hạn hơn 104 tỷ đồng. VCS đang có hơn 2.006 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng hơn 400 tỷ đồng so với đầu năm.