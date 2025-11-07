Ông chủ mới của thương hiệu Bibica là ai?

Đại gia Indonesia thâu tóm Bibica

Cuối tháng 10/2025, Tập đoàn Sari Murni Abadi (SMA), nhà sản xuất snack Momogi nổi tiếng của Indonesia đã công bố thông tin mua lại CTCP Bibica (BBC) từ Tập đoàn PAN do đại gia Nguyễn Duy Hưng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, đánh dấu bước mở rộng mạnh mẽ vào thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. BBC đổi chủ trong bối cảnh doanh nghiệp vừa có lần thứ 8 liên tiếp đạt Top 10 Công ty Thực phẩm uy tín trong ngành "Bánh kẹo và thực phẩm dinh dưỡng" do Tổ chức Vietnam Report công bố.

PAN được biết đến là cổ đông lớn nhất của Bibica, với tỷ lệ sở hữu gần như tuyệt đối ở mức 98,3%, tương đương nắm giữ hơn 18,4 triệu cổ phiếu BBC. Tuy nhiên, giá trị thương vụ chưa được các bên công bố. Thương vụ này đánh dấu sự rút lui của PAN Group khỏi Bibica sau 8 năm, đồng thời mở đường cho SMA thâm nhập sâu rộng vào thị trường bánh kẹo Việt Nam.

PAN Group của đại gia Nguyễn Duy Hưng thoái vốn khỏi Bibica sau 8 năm - Ảnh: BBC

Theo giới thiệu, Tập đoàn Sari Murni Abadi (SMA) được thành lập từ năm 1998, hiện doanh nghiệp này có 2 cơ sở sản xuất tại Đông và Tây Java. Bên cạnh việc bán sản phẩm mang thương hiệu riêng, SMG còn sản xuất sản phẩm cho các thương hiệu khác ngoài tập đoàn (OEM).

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, SMG đang sở hữu 91 mã sản phẩm trên thị trường, trong đó có 5 thương hiệu nổi tiếng gồm Momogi, Migi-Migi, Twiststick, Criscito và Yale-Yale. Trong đó, Momogi hiện đang mở rộng phạm vi thị trường sang khu vực Trung Đông, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út.

Hoạt động của SMG được chia thành hai mảng kinh doanh chính, bao gồm sản xuất và phân phối thực phẩm tại quần đảo Indonesia. SMG đã xây dựng một mạng lưới phân phối vững chắc và rộng khắp để phân phối sản phẩm đến các thành phố lớn trên khắp Indonesia thông qua 150 nhà phân phối phụ và 30.000 cửa hàng tại 34 tỉnh thành, thâm nhập vào cả các cửa hàng truyền thống và hiện đại.

PAN Group và Bibica đang kinh doanh ra sao?

Bibica là hãng bánh lâu đời được thành lập từ năm 1999, với vốn điều lệ ban đầu là 25 tỷ đồng. Trước và sau khi lên sàn, doanh nghiệp đã thực hiện nhiều đợt tăng quy mô hoạt động, đưa vốn điều lệ lên mức hơn 187 tỷ đồng vào năm 2022 và duy trì đến nay.

Bibica sở hữu mạng lưới phân phối hơn 100.000 điểm bán và các nhà máy tại Long An, Hà Nội. Ngoài thị trường nội địa, công ty cũng xuất khẩu sản phẩm sang nhiều thị trường quốc tế bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Về hiệu quả kinh doanh, dưới sự điều hành của PAN Group, Bibica duy trì kết quả tương đối ổn định. Năm 2024, công ty đạt doanh thu thuần hơn 1.780 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 120 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp lãi ròng hơn 70 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Mới đây, ngày 3/11, HĐQT Tập đoàn PAN đã thông qua nghị quyết về việc thành lập Công ty TNHH MTV Bibica Capital, một công ty con 100% vốn hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Bibica Capital có vốn điều lệ gần 1.650 tỷ đồng, được góp vốn bằng toàn bộ hơn 18,4 triệu cổ phiếu BBC do PAN nắm giữ, có thị giá khoảng 1.640 tỷ đồng.

Ông Đinh Tiến Hoàng được cử làm người đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của PAN, đồng thời là Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Bibica Capital. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ tiến tới hủy tư cách đại chúng của Bibica và hủy niêm yết cổ phiếu BBC.

Tháng 9 vừa qua, Bibica cũng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, thông qua việc xóa đăng ký kinh doanh một số ngành nghề; hủy tư cách đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán; đồng thời điều chỉnh tỷ lệ phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 bằng 20% tiền mặt cho cổ đông.

Trong khi đó, 9 tháng đầu năm, PAN Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 13.284,80 tỷ đồng, tăng 11,47% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng 8,54% đạt 2.483,47 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 724,32 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, PAN đặt mục tiêu doanh thu 17.256 tỷ đồng và lãi ròng 1.210 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, công ty đã thực hiện 77% mục tiêu doanh thu và 60% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến thời điểm này, tổng tài sản của PAN đạt 17.887 tỷ đồng, giảm gần 6.000 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do giảm mạnh tiền gửi và đầu tư tài chính. Tuy nhiên, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho tăng lên. Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 9.231 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng nợ vay lên tới 6.500 tỷ đồng.