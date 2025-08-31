Bất ngờ với khối tài sản khủng của "ông hoàng điệu nhảy ngựa" đang bị điều tra

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nam ca sĩ PSY, chủ nhân bản hit toàn cầu Gangnam Style đang vướng phải ồn ào. Theo tờ DongA Ilbo, cảnh sát quận Seodaemun (Seoul) đã bắt giữ và tiến hành điều tra nam nghệ sĩ với cáo buộc vi phạm Luật Dịch vụ Y tế Hàn Quốc.

Psy chủ nhân điệu nhảy ngựa nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: MV Gangnam Style.

Thông tin ban đầu cho biết PSY bị nghi đã nhiều lần sử dụng trái phép 2 loại thuốc hướng thần từ năm 2022 đến nay. Đáng chú ý, anh không trực tiếp đi khám hay lấy thuốc mà nhờ quản lý đứng tên, nhận thuốc tại một bệnh viện tổng hợp ở Seoul.

Cùng với PSY, vị bác sĩ kê đơn cũng đang bị cơ quan chức năng điều tra. Tuy nhiên, người này phủ nhận việc kê đơn trái phép, cho rằng quá trình điều trị được thực hiện theo hình thức khám bệnh từ xa. Trước làn sóng chỉ trích, phía PSY đã lên tiếng xin lỗi công chúng, thừa nhận có nhờ người khác lấy thuốc thay nhưng phủ nhận việc yêu cầu bác sĩ kê sai quy định.

Đây không phải lần đầu tiên "ông hoàng điệu nhảy ngựa" vướng bê bối, bởi sự nghiệp của Psy từng nhiều lần chao đảo vì đời tư. Chính vì vậy, mọi động thái liên quan đến Psy luôn nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.

Ra mắt "Gangnam Style" vào năm 2012, Psy đã tạo nên cơn sốt toàn cầu, đưa tên tuổi vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc. Tính đến nay, MV này đã đạt hơn 5,6 tỉ lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những biểu tượng âm nhạc toàn cầu của K-pop.

Sau thành công vang dội, PSY tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc như Gentleman, Daddy hay That That (hợp tác cùng Suga của BTS). Dù không thể lặp lại kỳ tích như Gangnam Style, anh vẫn duy trì được tên tuổi trên trường quốc tế.

Nam ca sĩ từng lọt top nghệ sĩ giàu nhất Kpop. (Ảnh thevoicemag).

Ngoài vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ, PSY còn chứng minh khả năng kinh doanh nhạy bén. Năm 2018, một bảng xếp hạng từng xếp nam ca sĩ đứng đầu danh sách nghệ sĩ Hàn kiếm tiền nhiều nhất. Theo ước tính, tài sản ròng của anh vào khoảng 60 triệu USD (hơn 1,4 nghìn tỉ đồng).

Nguồn thu lớn đến từ việc sáng lập công ty giải trí P Nation, nơi từng quản lý loạt ngôi sao đình đám như Jessi, HyunA - Dawn, Crush, Heize…

Bên cạnh đó, PSY cũng ký kết nhiều hợp đồng quảng cáo trị giá hàng triệu USD với các thương hiệu lớn. Năm 2022, anh còn trở thành đại sứ thương hiệu của tựa game nổi tiếng, mang về khoản thu không nhỏ.

Về bất động sản, giọng ca Gentleman sở hữu căn hộ trị giá 1,25 triệu USD tại đại lộ Wilshire (Los Angeles, Mỹ). Tại quê nhà Seoul, anh nắm trong tay phòng trưng bày nghệ thuật kiêm quán cà phê tại Itaewon, có giá trị khoảng 50 triệu USD.

PSY tên thật là Park Jae-sang, sinh năm 1977 trong một gia đình tài phiệt tại quận Gangnam, khu vực giàu có bậc nhất Hàn Quốc. Anh từng du học ngành Quản lý kinh tế tại Đại học Boston (Mỹ) nhưng quyết định bỏ dở để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Gia nhập làng nhạc từ năm 24 tuổi, PSY không chỉ nổi tiếng với hình ảnh ca sĩ vui nhộn, ngoại hình khác biệt mà còn được đánh giá cao về khả năng sáng tác, trình diễn.

Tuy nhiên, bên cạnh hào quang, Psy cũng nhiều lần vướng bê bối: Từng bị bắt năm 2001 vì tàng trữ ma túy, hay bị chỉ trích nặng nề vì không hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Những tai tiếng này khiến hình ảnh của nam rapper không ít lần chao đảo.