Ngoài Thaco, tỷ phú Trần Bá Dương trực tiếp đại diện pháp luật những doanh nghiệp nào?

Trong thời gian gần đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) do tỷ phú Trần Bá Dương giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ghi nhận sự biến động lớn ở vị trí lãnh đạo. Theo đó, ngoài vị trí Chủ tịch, ông Trần Bá Dương cũng trực tiếp giữ vị trí Tổng giám đốc Thaco sau khi ông Phạm Văn Tài xin nghỉ công tác.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, thời điểm tháng 8/2020, Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương ghi nhận tăng mạnh vốn điều lệ từ 16.950 tỷ đồng lên 30.510 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể.

Ngoài vị trí Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Thaco, ông Trần Bá Dương còn đang giữ vị trí lãnh đạo và người đại diện theo pháp luật của một loạt doanh nghiệp khác có thể kể đến gồm Công ty TNHH đầu tư kinh doanh BĐS thương mại Thadico, Công ty TNHH đầu tư khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình, Công ty cổ phần nông nghiệp Trường Hải, Công ty TNHH giao nhận vận chuyển quốc tế Trường Hải, Công ty TNHH Thaco Auto, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Thiso, Công ty TNHH Thiso Retail và Công ty TNHH Tập đoàn công nghiệp Trường Hải.

Ông Trần Bá Dương đang làm đại diện pháp luật của một loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái Thaco - Ảnh Thaco

Trong đó, công ty TNHH đầu tư kinh doanh BĐS thương mại Thadico được thành lập tháng 10/2014. Ở lần thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào tháng 6/2023, doanh nghiệp giảm mạnh vốn điều lệ từ hơn 2.711 tỷ đồng xuống còn 675,11 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Tại đây, ông Trần Bá Dương giữ vị trí Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH đầu tư khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình được thành lập tháng 1/2019. Ở lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào tháng 11/2024, công ty tăng mạnh vốn điều lệ từ 320 tỷ đồng lên 407,7 tỷ đồng. Ông Trần Bá Dương giữ vị trí Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật. Một người đại diện theo pháp luật nữa của doanh nghiệp này là ông Nguyễn Hoàng Tuệ, doanh nhân sinh năm 1968, giữ vị trí Phó chủ tịch công ty.

Công ty cổ phần nông nghiệp Trường Hải được thành lập tháng 3/2019. Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất trong tháng 8/2025, doanh nghiệp này tăng mạnh vốn điều lệ từ 15.000 tỷ đồng lên 17.200 tỷ đồng. Cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết. Trong đó, ông Trần Bá Dương giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH giao nhận vận chuyển quốc tế Trường Hải được thành lập tháng 5/2020 với vốn điều lệ là 1000 tỷ đồng và là công ty con thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải. Ông Trần Bá Dương giữ vị trí Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Công ty TNHH Thaco Auto thành lập tháng 12/2020. Ở lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp gần nhất tháng 8/2025, công ty có vốn điều lệ 7.835 tỷ đồng, ông Trần Bá Dương giữ vị trí Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp này là một trong những công ty con quan trọng của Thaco trong lĩnh vực kinh doanh ô tô.

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Thiso được thành lập tháng 5/2021. Thời điểm tháng 12/2023, doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 2.700 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố. Đến tháng 11/2024, ông Trần Bá Dương được bổ nhiệm thay ông Nguyễn Hoàng Tuệ giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Công ty TNHH Thiso Retail được thành lập tháng 7/2021 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Ông Trần Bá Dương giữ vị trí Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Trong khi đó, Công ty TNHH Tập đoàn công nghiệp Trường Hải có tiền thân là Công ty TNHH cơ khí và công nghiệp hỗ trợ Trường Hải được thành lập tháng 11/2021 với vốn điều lệ 1.050 tỷ đồng. Ông Trần Bá Dương giữ vị trí Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Thời điểm tháng 10/2023, doanh nghiệp tăng vốn từ 1.050 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố. Ông Trần Bá Dương vẫn giữ vị trí Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.