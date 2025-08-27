Bỏ túi thêm gần 9.600 tỷ đồng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào Top 200 người giàu nhất thế giới

Sau hai phiên giảm mạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có những rung lắc trong phiên giao dịch 26/8. Tuy nhiên, dòng tiền lớn đổ vào cuối phiên giúp chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 53,6 điểm, tương đương mức tăng 3,32% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức 1.667,63 điểm.

Trái ngược với đà tăng mạnh về điểm số, thanh khoản thị trường lại giảm với gần 1,229 tỷ cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay cùng giá trị giao dịch hơn 39.343 tỷ đồng, giảm gần 3.000 tỷ đồng so với phiên liền trước.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng diễn biến tích cực với mức tăng 9,21 điểm để đóng cửa ở mức 275,79 điểm, thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 2.494 tỷ đồng, giảm gần 300 tỷ đồng so với phiên liền trước.

Chỉ số Upcom-Index tăng 0,26 điểm để đóng cửa ở mức 108,84 điểm. Thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 802 tỷ đồng.

Trong ngày chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng gần 54 điểm, theo thống kê của Forbes, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận tăng thêm 361 triệu USD để lên mức 13,6 tỷ USD. Với khối tài sản này, chủ tịch Vingroup vươn lên vị trí 196 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt Top 200 tỷ phú USD thế giới của Forbes

Tài sản của ông Vượng gia tăng chủ yếu nhờ vào diễn biến tăng của cổ phiếu VIC (Tập đoàn Vingroup) và các mã cổ phiếu khác "họ Vin".

Theo đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 25/8, cổ phiếu VIC của Vingroup ghi nhận mức tăng gần 3,5%, leo lên mức 135.500 đồng/cổ phiếu, qua đó xác lập đỉnh giá mới trong lịch sử niêm yết. Tính trong 1 tuần gần nhất, thị giá cổ phiếu này đã tăng gần 20%, còn nếu tính từ đầu năm, VIC đã tăng 235%.

Với mức giá hiện tại, vốn hóa Tập đoàn Vingroup đã vượt mốc 522.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 toàn thị trường chứng khoán Việt Nam sau Vietcombank với giá trị vốn hóa hơn 539.776 tỷ đồng.

Ngoài VIC, một số cổ phiếu trong hệ sinh thái của Vingroup như VHM, VRE cũng đồng loạt tăng giá mạnh. Trong đó, cổ phiếu VHM của Vinhomes ghi nhận mức tăng kịch trần trong phiên giao dịch 26/8, đóng cửa ở mức 105.200 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa đạt trên 432.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu VRE tăng 4,33%, lên 31.300 đồng/cổ phiếu, vốn hóa đạt trên 71.000 tỷ đồng. Trong khi cổ phiếu VPL giảm 0,74%, về 80.200 đồng/cổ phiếu, vốn hóa đạt gần 144.000 tỷ đồng.

Cùng với tỷ phú Phạm Nhật Vượng, khối tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam cũng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 26/8. Trong đó, khối tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận tăng 51 triệu USD lên mức 3,7 tỷ USD. Nữ chủ tịch 55 tuổi của Vietjet đứng thứ 1.071 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới.

Khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long cũng tăng 128 triệu USD lên mức 2,7 tỷ USD. Ông Long đứng thứ 1.442 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới.

Thống kê của Forbes cũng cho thấy tài sản của tỷ phú Hồ Hùng Anh tăng thêm 105 triệu USD lên mức 2,6 tỷ USD. Doanh nhân 55 tuổi đứng thứ 1.504 thế giới. Trong khi đó, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang bỏ túi thêm 24 triệu USD và đứng ở mức 1,2 tỷ USD. Tỷ phú 62 tuổi của Việt Nam đứng thứ 2.864 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới.

Trong số 5 tỷ phú USD của Việt Nam, tài sản của ông Vượng đang gấp hơn 3,67 lần người đứng thứ 2 là bà Nguyễn Thị Phương Thảo. So với Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang, con số này gấp tới hơn 11 lần.