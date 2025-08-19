Nữ đại gia bỏ túi 1.775 tỷ đồng từ chuyển nhượng hơn 2.000m2 “đất vàng” tại TP HCM là ai?

Theo báo cáo “Điểm tin M&A hàng tháng – tháng 7/2025” do Grant Thornton công bố, Công ty UOA Vietnam Pte. Ltd. - công ty con của Tập đoàn UOA (Malaysia) đã mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần VIAS Hồng Ngọc Bảo với giá trị 68,27 triệu USD, tương đương khoảng 1.775 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những thương vụ M&A bất động sản có quy mô lớn từ đầu năm 2025.

Tài sản trọng yếu của công ty mục tiêu là khu “đất vàng” rộng 2.000m2 tại mặt tiền đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, TP HCM. Theo kế hoạch, UOA Group dự kiến phát triển tòa nhà văn phòng thương mại khoảng 20.000m2 tại đây. Đây được xem là bước đi chiến lược giúp UOA Vietnam mở rộng danh mục bất động sản tại Việt Nam.

Theo giới phân tích, đây là thương vụ M&A điển hình theo hình thức thâu tóm dự án, phản ánh sự quan tâm đặc biệt của nhà đầu tư ngoại với những quỹ đất sạch khan hiếm tại khu trung tâm TP HCM. Việc tự thực hiện một thương vụ thâu tóm quỹ đất ngay trung tâm TP HCM cho thấy bước tiến mới trong chiến lược mở rộng của UOA tại Việt Nam.

Công ty TNHH Hồng Ngọc Bảo Red Ruby của bà Nga từng công bố kế hoạch xây tòa tháp quy mô 25 tầng nổi và 3 tầng hầm trên khu đất vàng này

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần VIAS Hồng Ngọc Bảo, doanh nghiệp chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Công ty UOA Vietnam Pte. Ltd. có tiền thân là công ty TNHH đầu tư Dải Hồng Ngọc thành lập tháng 1/2016.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 66 tỷ đồng, ông Phạm Tấn Nghĩa, sinh năm 1962, là chủ sở hữu doanh nghiệp. Bà Hồ Thị Ánh Nga, sinh năm 1975, giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 7/2016, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Hồng Ngọc Bảo Red Ruby, bà Hồ Thị Ánh Nga giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Vào năm 2021, Công ty TNHH Hồng Ngọc Bảo Red Ruby của bà Nga từng hợp tác với nhà thầu Central Construction làm tổng thầu thiết kế - xây dựng (D&B) cho dự án Red Ruby Tower tại số 72Bis Võ Thị Sáu, với quy mô 25 tầng nổi và 3 tầng hầm. Tuy nhiên, dự án này không được triển khai, bảng thông tin nhà thầu và hợp tác ký kết sau đó cũng bị gỡ bỏ.

Đến cuối tháng 9/2023, một lần nữa doanh nghiệp lại đổi tên thành Công ty cổ phần Hồng Ngọc Bảo Red Ruby. Thời điểm này doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 98 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể.

Chưa đầy 1 tháng sau đó, vào đầu tháng 10/2023, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần VIAS Hồng Ngọc Bảo như hiện nay. Bà Hồ Thị Ánh Nga giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Trước khi thực hiện chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho đối tác ngoại, doanh nghiệp do nữ đại gia sinh năm 1975 ghi nhận tăng mạnh vốn điều lệ. Theo đó, ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào cuối tháng 7/2025, vốn điều lệ công ty tăng từ hơn 98,2 tỷ đồng lên 1.335 tỷ đồng.

Ngoài vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp của Công ty Cổ phần VIAS Hồng Ngọc Bảo, bà Hồ Thị Ánh Nga còn đang là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Education Lab, một doanh nghiệp có tiền thân là Công ty TNHH Ruby Red Education Group thành lập tháng 10/2019 với vốn điều lệ 36,88 tỷ đồng.

Nữ doanh nhân sinh năm 1975 cũng giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vietnam Assets Invest, doanh nghiệp được thành lập tháng 7/2021. Thời điểm tháng 5/2025, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 22,51 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo thông tin đăng ký, ông Phạm Tuấn Nghĩa sinh năm 1962 là chủ doanh nghiệp này.