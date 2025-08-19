Gấu bông yêu nước, khăn choàng sao vàng, phụ kiện check-in dịp 2/9... nhuộm đỏ phố Hàng Mã

Những ngày này, phố Hàng Mã trong khu phố cổ Hà Nội ngập tràn sắc đỏ rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc, khăn choàng sao vàng, băng rôn và dây treo trang trí. Là địa chỉ nổi tiếng của 36 phố phường, Hàng Mã mang đậm nét văn hóa truyền thống, chuyên buôn bán hàng mã, đồ trang trí và phụ kiện, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Phố Hàng Mã rộn ràng không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phía trên cao của con phố Hàng Mã, hàng nghìn lá cờ mini được kết thành mái vòm đỏ thắm. Tại nhiều cửa hàng, tấp nập khách ra vào chọn mua đồ trang trí, phụ kiện hưởng ứng ngày lễ trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khách hàng tấp nập chọn mua đồ trang trí như cờ Tổ quốc, lá cờ mini, băng rôn, băng đô, áo in hình Quốc kỳ, nón sao vàng, dây treo trang trí…

Ngoài các món đồ chào mừng Quốc khánh truyền thống hàng năm đều có như áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc, băng rôn thì năm nay có nhiều sản phẩm mới lạ hơn như khăn choàng cờ đỏ sao vàng, kẹp tóc hình lá cờ, dây buộc tóc, băng đô, nón lá, bản đồ 34 tỉnh thành, áp phích in hình Bản tuyên ngôn độc lập...

Các thiết kế tông màu chủ đạo là đỏ và vàng.

Những chiếc bảng khẩu hiệu là mặt hàng hút khách trên phố Hàng Mã.

Theo khảo sát, áo phông có giá từ 70.000 – 200.000 tùy mẫu. Nhiều mẫu áo được thiết kế cách điệu, in hình bản đồ Việt Nam, câu khẩu hiệu như "Tự hào Việt Nam" hay in các chữ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc... Cờ Tổ quốc cầm tay 15.000 – 20.000 đồng/chiếc.

Băng đô có dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam" được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Các phụ kiện nhỏ xinh như kẹp tóc, kẹp áo, băng đô, dây buộc tóc giá từ 10.000 – 30.000 đồng/chiếc. Đặc biệt những chiếc khăn choàng hình tam giác màu đỏ, dán ngôi sao vàng được rất nhiều bạn nữ mua để khoác lên vai tạo điểm nhấn.

Khăn choàng đỏ có ngôi sao vàng là món phụ kiện hot nhất nhì dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.

Trong khi đó, những chú gấu bông có gương mặt mỉm cười, mặc áo cờ đỏ sao vàng, đầu đội nón lá sơn đỏ thu hút nhiều bạn nhỏ đến xem. Mỗi chú “gấu bông yêu nước” có giá từ 100.000 – 200.000 đồng tùy kích cỡ.

"Gấu bông yêu nước" được mặc áo cờ đỏ sao vàng.

Nón lá vẽ hình cờ đỏ sao vàng với đủ kích thước, vừa giữ hồn truyền thống, vừa lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc.

Hòa mình vào dòng người trên phố Hàng Mã, chị Mai Hoa (Quán Thánh, Hà Nội) cho biết, với hơn 100 nghìn đồng, chị đã sắm được khá đầy đủ phụ kiện để chuẩn bị hòa vào không khí của cả nước đi xem “concert quốc gia”.

“Khăn choàng cờ đỏ sao vàng 50.000 đồng, quạt cầm tay 30.000 đồng, băng đô 30.000 đồng, tem dán 10.000 đồng/2 chiếc”, chị Hoa liệt kê.

Người dân tới mua sắm trên phố Hàng Mã.

Theo các tiểu thương tại phố Hàng Mã, mọi năm vào thời điểm này, các mặt hàng Trung thu thường được ưa chuộng. Tuy nhiên, năm nay, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, các sản phẩm mang biểu tượng cờ đỏ sao vàng được tập trung bày bán. Cửa hàng luôn tấp nập khách, không chỉ đến mua sắm mà còn chụp ảnh kỷ niệm, thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Mọi người đều mong muốn chọn cho mình một món đồ in hình cờ Tổ quốc hoặc biểu tượng quê hương, đất nước, như một cách thể hiện tình yêu và lòng tự hào dân tộc.