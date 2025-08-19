Khách thấy giòi trong lẩu, chủ quán cãi đó là “protein”

“Nguyên liệu tươi” khiến thực khách hoảng hồn

Mới đây tại Quý Dương, Trung Quốc, một cô gái khi đi ăn lẩu băng chuyền đã vô tình phát hiện trong lẩu có thêm “nguyên liệu tươi” vốn không hề có trong thực đơn - những con giòi.

Ngày 11/8, cô Trần và đồng nghiệp đang dùng bữa tại nhà hàng lẩu thì nhìn thấy vài con giòi vẫn đang ngọ nguậy trong chén nước chấm. Ngay lập tức, cô Trần đã dùng điện thoại ghi hình lại. Món ăn có vẻ rất “giàu protein” này khiến cô và đồng nghiệp vô cùng sốc.

Cô Trần cho biết, nếu có 5-6 con giòi bò lổm ngổm trong đồ ăn, chắc chắn không người bình thường nào có thể chịu nổi.

Cô Trần bức xúc khi phát hiện giòi trong nước chấm (Ảnh: Baixing GuanZhu)

Ngay lúc phát hiện ra sự việc, cô đã báo lại với chủ nhà hàng. Tuy nhiên, thái độ của chủ nhà hàng càng gây bức xúc. Người này phản ứng rất hời hợt, cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí không xin lỗi ngay. Khi phóng viên hỏi, người này còn cho biết lũ giòi chỉ là protein mà thôi.

Được biết, chủ nhà hàng sau đó nói rằng họ chỉ đồng ý bồi thường 100 NDT (357.000đ), khiến cô Trần khó có thể chấp nhận. Cô Trần cho biết thực tế, họ không yêu cầu bồi thường, nhưng ít nhất chủ nhà hàng nên xin lỗi về chuyện này. Tuy nhiên, cách phản hồi của chủ nhà hàng đã thật sự gây thất vọng.

Bà Yu - quản lý cửa hàng lẩu băng chuyền (Ảnh: GuiZhou TV)

Sau khi phóng viên đến tận nơi và làm trung gian hòa giải, hai bên cuối cùng đã đạt được thỏa thuận, cửa hàng đồng ý bồi thường cho cô Trần 500 NDT (1,7 triệu đồng). Đồng thời, cửa hàng cũng tuyên bố sẽ tăng cường công tác quản lý vệ sinh để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra. Bà Yu - quản lý cửa hàng cũng đã gửi lời xin lỗi đến cô Trần.