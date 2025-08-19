Kinh tế 24h: Thanh tra phát hiện Sacombank nhiều vi phạm

Thanh tra phát hiện Sacombank nhiều vi phạm

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố Kết luận số 1869/TB-TTNH4 ngày 15/8/2025, chỉ ra nhiều vi phạm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Dù đạt một số kết quả tích cực như tăng trưởng kinh doanh, duy trì an toàn vốn cao, ổn định nhân sự và tái cơ cấu hiệu quả, Sacombank bị phát hiện 6 hành vi vi phạm hành chính, chịu phạt 975 triệu đồng.

Các vi phạm gồm: cho vay tổ chức không đủ điều kiện, phân loại tài sản sai, trích lập dự phòng không đúng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ sai quy định, sử dụng phương thức giải ngân không đúng, và không thành lập Hội đồng mua, bán nợ khi bán nợ. Ngoài ra, Thanh tra chỉ ra các tồn tại khác như thiếu sót trong thẩm định, quyết định cấp tín dụng, kiểm tra, giám sát sau cho vay, đào tạo nhân viên khai thác sản phẩm bảo hiểm, và xử lý nợ xấu, tài sản tồn đọng theo quy định nội bộ.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Sacombank chịu trách nhiệm chung, trong khi tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trực tiếp. Thanh tra yêu cầu Sacombank khắc phục các vi phạm, tồn tại, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Các vi phạm này phản ánh lỗ hổng trong quản trị và vận hành, đòi hỏi ngân hàng nhanh chóng cải thiện để tránh rủi ro và đảm bảo an toàn hoạt động.

Các nhà phát triển bất động sản Hong Kong ngập trong nợ nần

Hai nhà phát triển bất động sản Hong Kong, Road King và Emperor International, đã vỡ nợ lần lượt trái phiếu và khoản vay từ đầu năm 2025, trong bối cảnh khủng hoảng nợ bất động sản Trung Quốc từ 2021. Theo Reuters, lượng trái phiếu đáo hạn của các nhà phát triển Hong Kong tăng từ 4,2 tỷ USD năm 2025 lên 7,1 tỷ USD năm 2026. Chuyên gia Edward Chan từ S&P Global Ratings dự báo thêm nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ có thể vỡ nợ trong 12-24 tháng tới do ngân hàng cắt giảm cho vay.

New World Development, một trong bốn nhà phát triển lớn nhất Hong Kong, gánh nợ 23 tỷ USD, đối mặt nghĩa vụ trả nợ trái phiếu 168 triệu USD năm 2026 và 630 triệu USD năm 2027, nhưng tránh vỡ nợ nhờ tái cấp vốn 11,2 tỷ USD. Lai Sun Development phải thanh toán 524 triệu USD năm 2026. Bất động sản thương mại và bán lẻ, chiếm 25% GDP Hong Kong, mất hơn 50% giá trị so với đỉnh 2019, khó bán tài sản để huy động vốn.

Nợ xấu gia tăng khiến Hang Seng Bank trích lập dự phòng 320 triệu USD cho vay bất động sản thương mại, tăng 224% so với 2024. HSBC ghi nhận khoản vay rủi ro cao tăng gấp ba, lên 18,1 tỷ USD. Dù vậy, ông Eddie Yue, Giám đốc cơ quan tiền tệ Hong Kong, khẳng định hệ thống ngân hàng đủ vốn hóa và dự phòng để chống chọi biến động. Các ngân hàng tránh phát mãi tài sản hoặc yêu cầu trả nợ ngay để ngăn hiệu ứng domino, hy vọng thị trường phục hồi.

Quan chức Nhà Trắng nói việc Ấn Độ mua dầu Nga 'mang tính cơ hội'

Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro, trong bài bình luận trên Financial Times ngày 17/8/2025, gọi việc Ấn Độ mua dầu Nga là “cơ hội”, làm suy yếu nỗ lực cô lập kinh tế Nga của thế giới. Ông kêu gọi Ấn Độ chấm dứt mua dầu Nga để được xem là đối tác chiến lược của Mỹ. Trước đó, Tổng thống Donald Trump áp thuế 25% lên hàng hóa Ấn Độ, nâng tổng thuế nhập khẩu lên 50%, vì nước này tiếp tục nhập dầu Nga.

Navarro chỉ trích Ấn Độ dùng đôla Mỹ từ xuất khẩu sang Mỹ để mua dầu Nga giá rẻ, biến hàng cấm vận thành nguồn thu giá trị cao cho Moskva. Từ năm 2022, sau chiến sự Nga-Ukraine, phương Tây cấm nhập dầu Nga và áp trần giá, khiến dầu Nga chuyển hướng sang châu Á. Theo Kpler, dầu Nga hiện chiếm 37% nhập khẩu dầu của Ấn Độ, bên cạnh Trung Quốc là khách hàng lớn nhất. Trước đây, Ấn Độ chủ yếu nhập dầu từ Trung Đông.

Navarro cảnh báo rủi ro khi chuyển giao công nghệ quân sự tiên tiến cho Ấn Độ, khi New Delhi xích lại gần Nga và Trung Quốc. Thủ tướng Narendra Modi dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình cuối tháng 8, và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Ấn Độ từ 18/8. Chuyến đàm phán thương mại Mỹ-Ấn Độ (25-29/8) bị hủy, khiến triển vọng giảm thuế trước hạn 27/8 và thỏa thuận thương mại trở nên xa vời.

Cổ phiếu SHB tăng gần gấp đôi sau 6 tuần, SHS muốn bán 20 triệu cổ phiếu chốt lời

Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tăng gần gấp đôi trong 6 tuần, từ 11.000 đồng/cp đầu tháng 7 lên 20.000 đồng/cp ngày 15/8, đạt đỉnh lịch sử. Ngày 18/8, cổ phiếu SHB đóng cửa tại 18.850 đồng/cp, tăng 2,2% nhưng không hưởng quyền cổ tức 13% bằng cổ phiếu. CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), do ông Đỗ Quang Vinh (Phó Chủ tịch SHB) làm chủ tịch, đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu SHB từ 21/8 đến 17/9, dự kiến thu 400 tỷ đồng, giảm sở hữu từ 1,463% (59,5 triệu cổ phiếu) xuống 0,97%.

SHB, do ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) làm chủ tịch, phát hành 528,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức 13%, nâng vốn điều lệ từ 40.657 tỷ đồng lên 45.942 tỷ đồng. Tháng 6, SHB chi trả cổ tức tiền mặt 5%. Đến cuối quý II/2025, tổng tài sản SHB đạt 826 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh từ 747 nghìn tỷ đồng đầu năm; lãi sau thuế 6 tháng đạt 7,1 nghìn tỷ đồng, tăng so với 5,5 nghìn tỷ đồng cùng kỳ 2024. SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2025 đạt 14.500 tỷ đồng, tăng 25%, và tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng vào 2026.

Tập đoàn T&T, cổ đông lớn nhất, sở hữu 7,85% cổ phần SHB (287,4 triệu cổ phiếu). Nhóm liên quan ông Hiển nắm khoảng 20%. SHS hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận 2025 (789 tỷ đồng), mục tiêu doanh thu 2,5 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1,6 nghìn tỷ đồng. Cổ phiếu SHB dẫn đầu thanh khoản, khối ngoại mua ròng mạnh, góp phần đưa VN-Index vượt 1.600 điểm.