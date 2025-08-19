Cho bạn trai cũ mượn xe, cô gái "đứng hình" khi Mercedes tiền tỷ bị đem thế chấp giá rẻ

Tin bạn trai cũ, nhận “cú sốc nhớ đời”

Tại một vùng ngoại ô hoang vắng ở Trung Quốc, có một chiếc Mercedes-Benz E260 trị giá hơn 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng) nằm im lìm. Rõ ràng, chiếc siêu xe hoàn toàn không ăn nhập gì với môi trường nơi đây.

Chiếc siêu xe trong vụ án (Ảnh: Minsheng Channel)

Chủ nhân của chiếc xe, cô Trần, đã dùng chức năng định vị trên điện thoại để tìm lại nó, nhưng rồi lại phát hiện ra một cảnh tượng đau lòng: chiếc xe mà cô đã tin tưởng cho bạn trai cũ mượn đã bị đem đi thế chấp.

Cô Trần tiết lộ, tháng 6 năm nay, bạn trai cũ đã mượn xe của cô. Do từng quen biết nhiều năm nên cô đã đưa chìa khóa xe cho người này mà không do dự. Hai người từng chia tay vào năm ngoái.

Được biết, người bạn trai cũ hứa hẹn sẽ trả lại chiếc xe sau hai ngày. Tuy nhiên trong suốt một thời gian dài, cô Trần không hề nhận được phản hồi từ người này. Nhờ hệ thống định vị trên xe, cô đã lần theo dấu vết và cuối cùng tìm thấy chiếc xe yêu quý của mình đậu trước một căn nhà có cửa cuốn đóng kín ở một vùng ngoại ô hẻo lánh.

Cô Trần tìm thấy chiếc xe bên một căn nhà đóng kín (Ảnh: Minsheng Channel)

Càng tìm hiểu càng "sốc" hơn

Tại đây, cô Trần đã phải đợi một lúc lâu mới có người ra mở cửa. Người này cho biết anh ta đang cầm giấy ủy quyền sở hữu xe, kèm bản sao căn cước công dân và giấy đăng ký xe của cô Trần.

Cũng theo người này cho biết, chiếc xe đã được thế chấp với giá chỉ 100.000 NDT (356 triệu đồng) với lý do cần xoay vốn gấp.

Chiếc xe vốn có giá mua ban đầu 400.000 NDT, nay lại bị thế chấp với số tiền chỉ vỏn vẹn 100.000 NDT. Nhưng điều khiến cô Trần tức giận hơn là cô chưa từng thấy tờ giấy ủy quyền kia và chưa bao giờ ký vào đó. Bản thân cô cũng chưa từng đưa cho người lạ này các giấy tờ xe liên quan.

Giấy đăng ký xe của chiếc Mercedes-Benz E260 (Ảnh: Minsheng Channel)

Cô Trần sau đó đã liên lạc với bạn trai cũ và nhận được lời giải thích rằng, lúc đó anh ta cần tiền gấp nên đã thế chấp để trang trải cuộc sống. Người bạn trai cũ này cũng khuyên cô đừng khóc và khẳng định rằng anh đang cố gắng tìm cách chuộc lại xe càng sớm càng tốt.

Theo cuộc hội thoại, dường như người này đã lấy giấy tờ mà không có sự cho phép của cô Trần. Đại lý xe nơi tiếp nhận thế chấp cũng cho biết, người thế chấp xe đã cung cấp các giấy tờ liên quan và giấy ủy quyền. Số tiền thế chấp đã được chuyển vào tài khoản của một người phụ nữ. Phương thức thanh toán được sử dụng để nhận khoản tiền này bị nghi ngờ là đã được đăng ký với một số điện thoại cũ của cô Trần.

Hiện tại, cô Trần đã trình báo sự việc với cảnh sát và phía cảnh sát địa phương đã vào cuộc.