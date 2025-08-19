Đặc sản “Trung Đông” bán ngập chợ Việt với giá chỉ từ 69 nghìn đồng/kg, tiểu thương “tiết lộ” nguồn gốc

Từng được biết đến là loại trái cây “nhà giàu” bởi nhiều năm trước đây, chà là chỉ xuất hiện tại các cửa hàng hoa quả nhập khẩu với giá đắt đỏ, từ 400-700 nghìn đồng/kg, tuỳ loại.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, chà là tươi nguyên cành được bày bán la liệt tại các sạp hoa quả, trên xe hàng rong và trên chợ mạng với giá chỉ từ 69-150 nghìn đồng/kg khiến nhiều người bất ngờ, mua về ăn thử.

Chà là tươi được bán khắp chợ Việt với giá rẻ chưa từng thấy.

Đi chợ gần nhà, thấy hàng hoa quả lề đường có bán chà là nguyên cành, chị Thuỳ Dương (Hà Nội) liền mua về ăn thử với giá 100 nghìn đồng/kg.

“Trước đây, tôi từng được ăn chà là tươi 1-2 lần do người thân mua biếu, tặng. Mấy đứa trẻ con nhà tôi thích lắm, ăn một lúc cả hộp nửa cân và khen ngon tấm tắc nhưng khi hỏi giá thì thấy toàn 500-600 nghìn đồng/kg nên tôi không dám mua. Nay thấy rẻ, tôi mua luôn 2kg về ăn”, chị Dương nói.

Tuy nhiên, sau khi mang về, ngâm qua nước muối loãng, rửa sạch và ăn thử, chị Dương cảm thấy thất vọng hoàn toàn. Không những không ngọt bằng loại mình đã từng ăn mà còn chát ở hậu vị, rất khó chịu.

“Mấy đứa con tôi thấy mẹ mang chà là về thì thích lắm, háo hức để được ăn. Vậy mà sau khi ăn, chúng nó mỗi đứa cắn đúng một miếng rồi nhả ra, trả lại cho mẹ và lắc đầu kêu không ngon. Tôi ăn thì thấy vỏ hơi cứng, có ngọt nhưng không ngon. Cảm giác như ăn quả hồng giòn cả vỏ. Nói chuyện thì mấy chị em trong công ty tôi còn mua rẻ hơn, chỉ 69 nghìn đồng/kg nhưng ăn cũng thấy không có gì đặc sắc”, chị Dương nói.

Từ loại quả quý tộc ở Trung Đông, chà là thành hàng chợ có giá rẻ bèo tại Việt Nam.

Từng có bạn làm ở cửa hàng hoa quả nhập khẩu và được nhiều lần ăn chà là, chị Phương Liên (Hà Nội) cũng thất vọng khi mua chà là giá rẻ trên chợ online.

“Trước bạn tôi hay mang về những hộp chà là rời, quả ngả sang màu nâu vàng, ăn ngọt như tẩm đường ấy. Mấy nay chung cư khu tôi bán nhiều chà là tươi, giá lại rẻ nên tôi mua ăn. Ăn xong chán hẳn, vừa ít ngọt vừa chát. Nói với người bán thì họ bảo cắn ngang quả sẽ chát, cắn dọc quả sẽ ngọt nhưng tôi cắn ngang hay dọc đều thấy chát cả. Tiền mua 1kg chà là thà mua 5kg nhãn về ăn còn ngon hơn”, chị Liên thất vọng nói.

Là chủ một chuỗi cửa hàng hoa quả nhập khẩu tại Hà Nội, chị Phạm Anh cho biết, chà là có nguồn gốc từ các nước Trung Đông, có thể ăn tươi hoặc sấy khô, rất được khách hàng ưa chuộng.

Cây chà là chịu được khí hậu khắc nghiệt, là loại trái cây đặc sản tại vùng Trung Đông.

“Ở các nước Trung Đông, khí hậu nóng nực, thời tiết khắc nghiệp nên ít loại cây nào có thể chịu hạn và ra quả sai như chà là. Vì vậy, họ coi chà là như một loại cây quý, là “bánh mì sa mạc” giúp họ vượt qua cơn đói vào những năm đói kém và giữa sa mạc hoang vu.

Vì vậy, mặc dù bây giờ các nước Trung Đông đã trở lên giàu có thì chà là vẫn xuất hiện trong các bữa ăn hàng ngày và có vị trí quan trọng trong đời sống của họ”, chị Phạm Anh phân tích.

Theo chị Phạm Anh, chà là được xem là món ngon của các đại gia vùng Trung Đông và được xem như biểu tượng của sự giàu có nơi đây.

Chà là có vị ngọt đậm và là loại quả rất tốt cho sức khoẻ, được nhiều người ưa chuộng.

Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, không chỉ các nước Trung Đông mà nhiều nước khác trong khu vực Địa Trung Hải, châu Á, châu Mỹ, thậm chí là Việt Nam cũng trồng thành công cây chà là để lấy quả.

Theo chị Phạm Anh, trên thị trường có rất nhiều loại chà là. Đắt nhất là chà là Peru có giá từ 500-600 nghìn đồng/kg, tiếp đến là chà là Ai Cập có giá khoảng 350 nghìn đồng/kg. Hai loại chà là này rất ngọt và được ưa chuộng nhất.

Để mua được chà là ngon và đúng nguồn gốc, người tiêu dùng nên chọn nơi bán uy tín.

“Loại chà là giá rẻ đang bán là hàng nhập khẩu từ Thái Lan và Trung Quốc. Giá nhập chỉ từ 70-90 nghìn đồng/kg và bán lẻ với giá từ 100-150 nghìn đồng/kg, tuỳ nơi. Loại chà là rẻ hơn thì tôi không rõ nhưng một số tỉnh ở Việt Nam cũng trồng thành công rồi đấy. Tuy nhiên, tiền nào của đó, chất lượng không thể sánh bằng chà là Dubai, Ai Cập hoặc Peru”, chị Phạm Anh khẳng định.

Vì vậy, chị Phạm Anh cho rằng, để mua được loại chà là ngon, nguồn gốc đúng và rõ ràng thì mọi người nên tìm đến các cửa hàng có uy tín để tránh mua phải hàng kém chất lượng.