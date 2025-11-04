Nợ Novaland gần 80 tỷ đồng, thiếu gia Bùi Cao Nhật Quân giàu thế nào?

Thiếu gia Bùi Cao Nhật Quân vẫn nợ Novaland gần 80 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính của Tập đoàn Novaland (NVL), tại thời điểm cuối quý 3/2025, NVL có khoản phải thu 76 tỷ đồng với ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland. Khoản mục đã nằm trong báo cáo tài chính của Novaland từ năm 2020, trong kỳ báo cáo tài chính quý 3 vừa qua được chuyển từ phải thu dài hạn sang ngắn hạn.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3, NVL đạt doanh thu thuần 1.683 tỷ đồng và lỗ sau thuế 1.153 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, NVL có doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 5.398 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Tập đoàn đạt gần 239.575 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 152.285 tỷ đồng - tăng hơn 2.200 tỷ so với đầu quý, trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 95,1%, phần còn lại là BĐS đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa BĐS, BĐS đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Tính đến cuối quý 3, tổng dư nợ vay của Novaland là hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn là khoảng 32.000 tỷ đồng.

Sau khi rời Novaland, ông Bùi Cao Nhật Quân trở nên kín tiếng

Khối tài sản nghìn tỷ của thiếu gia 8x

Ông Bùi Cao Nhật Quân sinh tháng 9/1982, có bằng quản trị kinh doanh và bắt đầu gắn bó với Novaland từ năm 2007 và từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc trong giai đoạn từ 2015 - 2017. Hiện ông Quân không đảm nhiệm vị trí nào tại Novaland.

Tuy nhiên, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của NVL, ông Bùi Cao Nhật Quân đang nắm hơn 75 triệu cổ phiếu NVL (3,86% cổ phần), tương đương khối tài sản trị giá gần 1.100 tỷ đồng (kết phiên giao dịch sáng 3/11).

Ngoài khối tài sản nghìn tỷ nắm giữ tại Novaland, ông Bùi Cao Nhật Quân cũng là một trong những cổ đông sáng lập của CTCP Novagroup và CTCP Diamond Properties, hai cổ đông tổ chức lớn nhất của Novaland.

Hiện CTCP Novagroup đang nắm giữ hơn 335 triệu cổ phiếu NVL tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 17,19%. Trong khi đó, CTCP Diamond Properties cũng đang nắm giữ hơn 164,3 triệu cổ phiếu NVL, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 8,024%.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Novagroup có tiền thân là Công ty cổ phần đầu tư Redwood, thành lập tháng 10/2015, với 3 cổ đông sáng lập gồm Bùi Thành Nhơn, Bùi Cao Nhật Quân và Cao Thị Ngọc Sương.

Ở lần gần nhất công bố cơ cấu góp vốn cụ thể của các cổ đông doanh nghiệp là tháng 5/2016, khi đó vốn điều lệ công ty là gần 144 tỷ đồng. Thời điểm này, ông Bùi Thành Nhơn nắm giữ 70%, bà Cao Thị Ngọc Sương nắm giữ 20% và ông Bùi Cao Nhật Quân nắm giữ 10% vốn góp.

Ở lần thay đổi vốn điều lệ tháng 10/2022, doanh nghiệp đăng ký tăng vốn từ hơn 4.510 tỷ đồng lên hơn 5.203 tỷ đồng. Trong đó, có 2.700 tỷ đồng là tiền VNĐ và hơn 2.505 tỷ đồng là tài sản khác.

Tại đây, bà Phạm Thị Hồng Nhung (sinh năm 1986) giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Trong khi đó, ông Bùi Thành Nhơn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong khi đó, CTCP Diamond Properties được thành lập tháng 12/2012, lần gần nhất doanh nghiệp công bố cụ thể tỷ lệ góp vốn của các cổ đông là tháng 6/2015. Thời điểm này, vốn điều lệ doanh nghiệp là 36 tỷ đồng, trong đó, ông Bùi Thành Nhơn nắm giữ 70%, bà Cao Thị Ngọc Sương, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh và ông Bùi Cao Nhật Quân mỗi người nắm giữ 10% vốn góp.

Thời điểm tháng 12/2021, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 162,898 tỷ đồng lên 279,258 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Thời điểm tháng 9/2023, bà Cao Thị Ngọc Sương giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.