Những quốc gia nào đang dẫn đầu mua vàng bất chấp giá vàng tăng cao?

Mua ròng vàng giảm nhưng vẫn tiếp diễn

“Các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua ròng 10 tấn vàng trong tháng 7 dựa trên dữ liệu được báo cáo, một mức phân bổ ròng khiêm tốn so với các tháng trước,” bà Marissa Salim, Trưởng phòng Nghiên cứu Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại WGC, cho biết. “Mặc dù tốc độ mua ròng chậm lại, các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục là người mua ròng vàng ngay cả trong mức giá hiện tại.”

Các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua ròng 10 tấn vàng trong tháng 7. Ảnh minh họa

Mặc dù con số này giảm so với tốc độ mạnh mẽ trong vài năm qua, các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi vẫn tiếp tục mua vàng một cách tăng dần trong tháng 7.

Các quốc gia dẫn đầu mua vàng

“Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan đã bổ sung 3 tấn, đưa tổng lượng vàng mua thêm trong năm nay lên 25 tấn – đứng thứ ba trong số các ngân hàng trung ương báo cáo mua vàng cho đến nay, chỉ sau Ba Lan và Azerbaijan,” bà Salim viết. “Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Ngân hàng Quốc gia Cộng hòa Séc mỗi nơi đã thêm 2 tấn vàng.”

“Xu hướng mua vàng của ba ngân hàng trung ương này vẫn tiếp diễn, với tốc độ tích lũy vàng tăng dần nhưng ổn định,” bà nói thêm. “Thổ Nhĩ Kỳ đã là người mua ròng trong 26 tháng liên tiếp – kể từ tháng 6 năm 2023 – trong khi Ngân hàng Quốc gia Cộng hòa Séc đã mua vàng trong 29 tháng liên tiếp – kể từ tháng 3 năm 2023. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục mua vàng trong tháng thứ chín liên tiếp, với tổng cộng 36 tấn được mua trong giai đoạn này.”

Ngân hàng Quốc gia Ba Lan vẫn là người mua ròng vàng lớn nhất trong năm 2025, với 67 tấn vàng được mua tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù ngân hàng này hầu như không mua thêm vàng kể từ tháng 5.

Bà Salim cũng lưu ý rằng Ngân hàng Uganda đã công bố một chương trình thử nghiệm kéo dài từ hai đến ba năm để mua vàng nội địa từ các thợ mỏ thủ công, “nhằm xây dựng dự trữ chính thức và giảm sự phụ thuộc vào các tài sản ngoại tệ truyền thống.” Sáng kiến này được đưa ra sau thông báo của ngân hàng trung ương vào tháng 8/2024 rằng họ sẽ bắt đầu mua vàng sản xuất trong nước.