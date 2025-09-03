Khó mua vàng miếng SJC, nhiều người xếp hàng mua vàng nhẫn ở TP HCM

Đầu giờ chiều 3-9, giá vàng miếng SJC tiếp tục được các công ty vàng và ngân hàng thương mại giao dịch quanh mức kỷ lục 131,9 triệu đồng/lượng mua vào, 133,4 triệu đồng/lượng bán ra, duy trì ở mức cao so với buổi sáng, sau khi tăng tới hơn 4 triệu đồng mỗi lượng so với trước kỳ nghỉ.

Cùng thời điểm, một số cửa hàng vàng nhỏ đẩy giá vàng SJC lên tới 134,7 triệu đồng/lượng mua vào, 135,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 200.000 đồng/lượng so với buổi sáng, sau khi đã tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng so với một ngày trước đó.

Đây cũng là mức cao nhất được ghi nhận của giá vàng miếng SJC trên thị trường, vượt mọi đỉnh lịch sử và dự báo của giới chuyên gia.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng tiếp, được niêm yết mua vào 125,5 triệu đồng/lượng và 128 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn 400.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng nay.

Xếp hàng để mua nửa chỉ vàng nhẫn trơn

Dù giá vàng trong nước liên tục đi lên, lập những mốc cao mới, nhiều người vẫn xếp hàng đi mua vàng. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động trong sáng nay, tại trụ sở Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), rất đông người xếp hàng chờ mua vàng. Tuy nhiên, do giá vàng miếng SJC được nhân viên thông báo tạm thời hết hàng, nhiều người đã chuyển qua xếp hàng mua vàng nhẫn trơn.

"Mỗi người được mua 5 phân (nửa chỉ) vàng nhẫn trơn SJC trong một ngày, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản" – nhân viên công ty SJC thông báo.

Chị Diệp Minh (ngụ phường Bàn Cờ, TP HCM) cho biết trước lễ, chị tính đi mua 1 chỉ vàng nhẫn trơn với giá khoảng 126 triệu đồng/lượng. Sáng nay tới, chị Minh được thông báo mỗi người chỉ mua nửa chỉ, mà xếp hàng cả giờ.

"Vàng nhẫn nhiều tiệm vàng đều bán nhưng do tới đây định mua vàng miếng SJC nhưng không còn, nên tôi chuyển sang mua vàng nhẫn" - chị Minh nói.

Theo quan sát của phóng viên, khu vực bán vàng miếng SJC vắng bóng khách bán, trong khi khu vực chờ mua vàng nhẫn bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, khách rất đông, nhiều thời điểm xếp hàng ra tới khu vực sân, bãi đậu xe.

Trưa 3-9, vẫn có rất nhiều người chờ xếp hàng mua vàng tại công ty SJC, khi giá vàng lên đỉnh lịch sử

Trao đổi với phóng viên trưa nay, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh phân tích, giá vàng trong nước tăng mạnh do ảnh hưởng từ giá thế giới và nguồn cung vàng trong nước khan hiếm; tỉ giá có xu hướng nhích lên và giãn rộng cách biệt với thế giới.

"Giá vàng thế giới tăng rất mạnh, chính thức lập đỉnh lịch sử mới vượt 3.530 USD/ounce khi nhu cầu đầu tư như kênh trú ẩn an toàn quay trở lại. Dòng tiền có thể chốt lời ở những kênh khác như chứng khoán – sau khi tăng rất mạnh từ đầu năm và dịch chuyển sang kênh vàng" – ông Khánh phân tích.

Giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức 3.533 USD/ounce, tương đương khoảng 112,8 triệu đồng, thấp hơn vàng miếng SJC vượt 20 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục từ trước tới nay.

Mỗi người được mua nửa chỉ vàng nhẫn trơn. Trong ảnh, khách xếp hàng chờ mua vàng chuyển khoản tại công ty SJC

Tương tự, khách xếp hàng chờ mua vàng nhẫn trơn bằng tiền mặt cũng rất đông

Nhiều người cho biết mỗi ngày đi 1 lần để xếp hàng mua vàng nhẫn hoặc vàng miếng SJC, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và giá vàng lập đỉnh mới

Ngược lại, ở khu vực bán vàng miếng SJC lại vắng bóng khách. Trong sáng 3-9, công ty SJC thông báo tạm ngưng giao dịch vàng miếng vì không có hàng

Giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn đều đang ở mức cao nhất từ trước tới nay