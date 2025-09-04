Giá vàng lại lập kỷ lục, người ôm vàng miếng SJC đang lãi hơn 50 triệu đồng mỗi lượng

Sáng ngày 4-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ niêm yết mua vào 132,4 triệu đồng/lượng, bán ra 133,9 triệu đồng/lượng (tăng 500.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua), lập mức kỷ lục mới.

Giá vàng nhẫn, vàng miếng SJC

Tại một số cửa hàng nhỏ, giá SJC còn bị đẩy lên tới 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 138,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn hôm qua lần lượt 2,5 triệu đồng và 1,6 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng neo ở mức cao, 126,2 triệu đồng/lượng mua vào và 128,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng so với hôm qua.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, người nắm giữ vàng miếng SJC đã lãi hơn 50 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục lập đỉnh mới

Giá vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều so với thế giới. Trong khi vàng quốc tế giảm mạnh, thị trường trong nước vẫn giữ nhịp tăng.

Giá vàng thế giới đột ngột rơi mạnh

Cụ thể, giá vàng giao ngay quốc tế rơi xuống 3.530 USD/ounce, mất hơn 30 USD chỉ sau một ngày. Hợp đồng vàng tương lai cũng lùi hơn 50 USD, còn quanh 3.580 USD/ounce. Tuy vậy, so với một tuần trước, kim loại quý này vẫn tăng hơn 100 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đến từ số liệu kinh tế Mỹ. Báo cáo việc làm tháng 6 cho thấy số vị trí tuyển dụng chỉ còn 7,437 triệu, thấp hơn tháng trước.

Điều này phản ánh thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt, củng cố kỳ vọng vàng tiếp tục được hỗ trợ.

Ngoài ra, yếu tố vĩ mô cũng góp phần tạo sóng cho giá vàng. Lãi suất trái phiếu toàn cầu tăng mạnh trước lo ngại lạm phát và nợ công.

Trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tiến sát mốc 5%, trong khi Anh, Úc và Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Thông thường, lãi suất trái phiếu đi lên sẽ gây áp lực lên vàng. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư vẫn xem vàng là kênh trú ẩn an toàn.

Thêm vào đó, lịch sử cho thấy tháng 9 và 10 thường là giai đoạn khó khăn với chứng khoán và tiền tệ, càng khiến dòng vốn tìm đến vàng như lựa chọn bảo toàn tài sản.