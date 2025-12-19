Giá xăng dầu hôm nay 19/12: Lao dốc mạnh cuối tuần

Cụ thể, trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 19/12, bảng giá dầu thô trên sàn Trading Economics giá dầu thô thế giới suy giảm cuối tuần.

Giá xăng dầu hôm nay 19/12: Tiếp tục lao dốc

Cập nhật tại thời điểm 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra 56 USD/thùng, giảm 0,1 USD/ thùng, tương đương giảm 0,21% về giá so với ngày hôm qua.

Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 59,7 USD/thùng, giảm 0,12 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,2% về giá so với ngày hôm qua.

Do giá dầu thô tiếp tục lao dốc khiến giá bình quân trên nền tuần qua giảm mạnh, giá dầu thế giới bình quân tháng 12 so với tháng trước vẫn suy giảm từ 5% đến 6% tuỳ loại; so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm hai con số từ 18% đến 19%.

Trang Trading Economics nhận định, giá dầu thô Brent kỳ hạn đã tăng lên trên 60 đô la một thùng vào thứ Năm, tiếp tục đà phục hồi từ mức thấp nhất trong gần 5 năm, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị leo thang.

Mỹ đã ra lệnh đóng cửa hoàn toàn giao thông hàng hải liên quan đến các tàu chở dầu bị trừng phạt hoạt động đến và đi từ Venezuela, sau sự leo thang tuần trước khi lực lượng Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu bị đưa vào danh sách đen ngoài khơi bờ biển nước này.

Đồng thời, Washington đang tiến tới các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với ngành năng lượng của Nga trong nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Trong khi đó, dữ liệu của EIA cho thấy lượng tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 1,27 triệu thùng trong tuần trước, đánh dấu sự giảm liên tiếp ngày thứ hai và vượt nhẹ so với dự báo giảm 1,1 triệu thùng. Lượng tồn kho tại trung tâm Cushing, Oklahoma cũng ghi nhận mức giảm lớn nhất trong gần hai tháng, mặc dù lượng tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất đã tăng lên.

Giá xăng dầu hôm nay 19/12: Giá xăng đầu trong nước suy giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay ngày 19/12 được điều chỉnh theo quyết định của Bộ Công Thương ngày 18/12, theo đó giá xăng dầu hôm nay giả đồng loạt từ 370 đồng đến trên 700 đồng/ lít.

Cụ thể: - Giá xăng E5RON92 giảm 376 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 381 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.239 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III giảm 462 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.620 đồng/lít; - Giá dầu diesel 0.05S giảm 678 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 17.476 đồng/lít; - Giá dầu hỏa giảm 704 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 17.937 đồng/lít; - Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 233 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 13.160 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/12/2025 - 17/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: những tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ thúc đẩy có thể dẫn tới việc gia tăng nguồn cung dầu từ Nga; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhưng tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất tăng vượt dự báo; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/12/2025 và kỳ điều hành ngày 18/12/2025 là: 76,312 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,056 USD/thùng, tương đương giảm 2,62%); 77,530 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,360 USD/thùng, tương đương giảm 2,95%); 83,196 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,964 USD/thùng, tương đương giảm 4,55%); 81,028 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 3,800 USD/thùng, tương đương giảm 4,48%); 334,984 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 8,086 USD/tấn, tương đương giảm 2,36%).