Điều gì đang kích hoạt giá vàng tăng vọt lên mức kỷ lục mới?

Giá vàng chạm mức cao kỷ lục

Các nhà phân tích dự báo giá vàng giao ngay, đã chạm mức cao kỷ lục 3.524,27 USD vào thứ Ba, sẽ dao động trong khoảng 3.600-3.900 USD trong ngắn hạn và trung hạn, với tiềm năng thử thách mức 4.000 USD vào năm 2026 nếu bất ổn kinh tế và địa chính trị kéo dài.

Vàng đã tăng hơn 33% từ đầu năm nay và các nhà phân tích đã liên tục nâng dự báo giá trung bình năm 2025, từ 2.756 USD/ounce vào tháng 1, lên 3.065 USD vào tháng 4 và gần đây nhất là 3.220 USD vào tháng 7, theo các cuộc thăm dò của Reuters.

Một thợ kim hoàn đang cân trang sức vàng bên trong showroom ở Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: REUTERS

Các yếu tố thúc đẩy giá vàng tăng vọt

Nhận định của Chủ tịch Fed Jerome Powell về rủi ro việc làm gia tăng đã khiến thị trường tài chính đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

"Yếu tố hỗ trợ vàng là triển vọng tiêu cực của đồng USD được củng cố bởi kỳ vọng cắt giảm của Fed, nhà đầu tư tránh xa tài sản Mỹ và bất ổn kinh tế liên quan đến thuế quan," Ricardo Evangelista, nhà phân tích cấp cao tại ActivTrades, cho biết.

Đồng USD đã giảm gần 11% kể từ khi ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1. Đồng USD yếu hơn làm cho vàng định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Trong khi đó, chỉ trích của ông Trump đối với ông Powell và nỗ lực loại bỏ Thống đốc Lisa Cook đã làm gia tăng lo ngại về tính độc lập của Fed và kích hoạt thêm các giao dịch mua vàng.

"Yếu tố tăng giá mạnh mẽ nhất là... can thiệp tiềm năng vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và lo ngại về vị thế của USD như một nơi trú ẩn an toàn," nhà phân tích Julius Baer Carsten Menke cho biết.

Trong số các yếu tố khác củng cố sức hấp dẫn của vàng là các lo ngại an ninh từ Trung Đông và giữa Nga và Ukraine, cùng với nhu cầu từ ngân hàng trung ương, đặc biệt từ các nước đang phát triển. Điều này bao gồm Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bổ sung vàng vào dự trữ của mình trong tháng thứ chín liên tiếp vào tháng 7.

Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy các ngân hàng trung ương dự định tăng tỷ lệ nắm giữ vàng trong dự trữ của họ, đồng thời giảm dự trữ USD trong năm năm tới.

Sự kết hợp giữa giá vàng tăng và tích lũy của ngân hàng trung ương có nghĩa là tỷ lệ cổ phần vàng trong dự trữ đã tăng mạnh đối với một số ngân hàng trung ương," Michael Hsueh, nhà phân tích kim loại quý của Deutsche Bank, cho biết.

Các quỹ ETF được hỗ trợ bởi vàng cũng ghi nhận dòng vốn chảy vào đáng kể. SPDR Gold Trust, quỹ ETF vàng được hỗ trợ vật lý lớn nhất thế giới, cho biết lượng nắm giữ tăng lên 977,68 tấn, tăng 12% từ đầu năm và cao nhất kể từ tháng 8 năm 2022.