Những ngôi sao đắt giá nhất vòng chung kết U23 châu Á 2026

Theo dữ liệu từ Transfermarkt, giải đấu năm nay chứng kiến sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ đang có giá trị chuyển nhượng đáng nể, trải đều ở các nền bóng đá hàng đầu khu vực như Saudi Arabia, Nhật Bản hay Hàn Quốc...

Sự xuất hiện của hàng loạt cầu thủ có giá hơn 1 triệu euro này tại VCK U23 châu Á 2026 không chỉ làm tăng sức hút cho giải đấu, mà còn phản ánh rõ xu hướng đầu tư bài bản và nâng tầm đào tạo trẻ của các nền bóng đá châu lục. Trong bối cảnh ấy, mỗi trận đấu không chỉ là cuộc so tài về chiến thuật và bản lĩnh, mà còn là sân khấu để những “tài sản tương lai” của bóng đá châu lục khẳng định giá trị của mình.

1. Musab Al-Juwayr (Saudi Arabia). Đứng đầu danh sách là Musab Al-Juwayr, tiền vệ trung tâm của U23 Saudi Arabia, cầu thủ đang được định giá cao nhất tại giải. Musab Al-Juwayr năm nay 22 tuổi, hiện khoác áo CLB Al Qadsiah tại Saudi Pro League sau khi trưởng thành từ lò đào tạo Al Hilal. Với giá trị thị trường lên tới 4 triệu euro, Al-Juwayr là cầu thủ đắt giá nhất VCK U23 châu Á 2026. Sở hữu khả năng chuyền bóng chuẩn xác, nhãn quan chiến thuật sắc bén và nền tảng thể lực sung mãn, tiền vệ này được xem là “bộ não” nơi tuyến giữa của đội chủ nhà. Giới chuyên môn đánh giá Al-Juwayr sẽ là nhân tố có ảnh hưởng lớn đến cục diện giải đấu và là thử thách thực sự cho mọi đối thủ, trong đó có U23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik.

2. Kim Ji-soo (Hàn Quốc). Xếp ngay sau là Kim Ji-soo, trung vệ trụ cột của U23 Hàn Quốc với mức định giá 2 triệu euro. Cầu thủ 21 tuổi hiện thi đấu tại Bundesliga 2 theo dạng cho mượn từ Brentford, mang đến kinh nghiệm thi đấu châu Âu hiếm có ở lứa tuổi này. Sở hữu chiều cao 1,92m cùng khả năng đọc tình huống, không chiến và chỉ huy hàng phòng ngự, Kim Ji-soo được xem là chốt chặn đáng tin cậy bậc nhất của đội bóng xứ Kim chi tại giải năm nay.

3. Rion Ichihara (Nhật Bản). Nhật Bản đóng góp 2 cái tên trong nhóm cầu thủ đắt giá nhất, nổi bật là Rion Ichihara, trung vệ 20 tuổi đang thi đấu cho Omiya Ardija tại J-League 2. Với giá trị 1,5 triệu euro, Ichihara nằm trong top 3 cầu thủ đắt giá nhất giải. Anh gây ấn tượng bởi khả năng tranh chấp tay đôi, tổ chức phòng ngự và sự điềm tĩnh hiếm thấy so với độ tuổi. Ichihara được xem là mảnh ghép quan trọng trong hệ thống phòng ngự giàu kỷ luật của U23 Nhật Bản.

4. Wang Yudong (Trung Quốc). Cùng mức định giá 1,5 triệu euro là Wang Yudong, tiền vệ cánh trái 19 tuổi của U23 Trung Quốc. Wang Yudong được đánh giá là một trong những tài năng tấn công triển vọng nhất của bóng đá trẻ Trung Quốc hiện nay. Sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến từ biên, cầu thủ này mang đến nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương và được kỳ vọng sẽ là mũi khoan chủ lực của U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026.

5. Ryunosuke Sato (Nhật Bản). Bên cạnh Rion Ichihara, Nhật Bản còn có tiền vệ sáng tạo Ryunosuke Sato, được Transfermarkt định giá 1,2 triệu euro. Sato thường thi đấu ở vai trò hộ công, nổi bật với kỹ thuật xử lý bóng mềm mại, khả năng điều tiết nhịp độ và tung ra những đường chuyền quyết định trong khu vực cuối sân. Với sự linh hoạt trong lối chơi, Sato được xem là điểm nhấn đáng chú ý trong mặt trận tấn công của đội bóng Samurai trẻ.