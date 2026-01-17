Đình Bắc xuất sắc nhất dàn sao U23 Việt Nam vào bán kết, được định giá thế nào?

Đình Bắc có màn trình diễn ấn tượng

Rạng sáng nay (17/1), U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026, sau 120 phút thi đấu đầy kịch tính.

Trong đó, ngôi sao ghi dấu ấn đậm nét nhất trong trận đấu này đã được AFC vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất trận không ai khác là Đình Bắc.

Được tung vào sân ở phút 34 thay Viktor Lê gặp chấn thương, tiền đạo sinh năm 2004 của U23 Việt Nam đã có những màn trình diễn ấn tượng và nhanh chóng trở thành điểm nhấn của trận đấu.

Chỉ 6 phút sau khi vào sân, Đình Bắc đã có pha khoan phá dũng mãnh, vượt qua hậu vệ UAE rồi căng ngang chuẩn xác để Lê Phát mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026

Sang hiệp hai, chính Đình Bắc tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét với cú đánh đầu ngược đầy kỹ thuật ở phút 61, đưa đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn 2-1.

Theo thống kê của Flashscore, Đình Bắc ghi 1 bàn, kiến tạo 1 lần, đạt 81% chuyền chính xác, tạo 2 cơ hội nguy hiểm, tắc bóng và tranh chấp trên không đều đạt tỷ lệ 100%. Những con số ấy phản ánh trọn vẹn vai trò trung tâm của anh trong thế trận giàu va chạm.

Với màn trình diễn thuyết phục của mình, không bất ngờ khi Nguyễn Đình Bắc được chuyên trang thể thao Flashscore chấm điểm số cao nhất 7,9 điểm. Anh tung 4 cú sút và hầu hết đều rất nguy hiểm. Đình Bắc chạm bóng 42 lần và 7 trong số đó ở vòng cấm địa. Bản thân tiền đạo này ghi 1 bàn thắng và có pha kiến tạo cho Lê Phát mở tỉ số trận đấu.

Nguyễn Đình Bắc được chuyên trang thể thao Flashscore chấm điểm số cao nhất 7,9 điểm

Trước đó, ở vòng bảng, Đình Bắc cũng chỉ vào sân trong hiệp hai nhưng đã ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia 1-0, một cú sút mang dấu ấn cá nhân rõ nét, thể hiện sự tự tin và bản lĩnh hiếm thấy ở một cầu thủ sinh năm 2004.

Tại giải U23 châu Á 2026, Đình Bắc đã ghi 3 bàn thắng và 1 kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào 50% tổng số bàn thắng của U23 Việt Nam.

Đình Bắc được định giá thế nào?

Đình Bắc trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, cái nôi nổi tiếng của bóng đá trẻ Việt Nam. Trước khi khoác áo Công an Hà Nội, anh từng thi đấu cho Quảng Nam và Hà Nội FC. Cuối năm 2023, Đình Bắc bắt đầu gây chú ý trong màu áo tuyển Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier. Tháng 7/2025, anh lập cột mốc khi giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất U23 Đông Nam Á. Tiền đạo quê Nghệ An cũng góp mặt trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam 2025.

U23 Việt Nam bước vào VCK U23 châu Á 2026 với tư cách là đội bóng đắt giá nhất khu vực Đông Nam Á. Theo dữ liệu mới nhất từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của thầy trò HLV Kim Sang-sik đạt mức 3,48 triệu euro (khoảng 107 tỷ đồng).

Đáng chú ý, U23 Việt Nam được định giá, xếp trên loạt đối thủ quen thuộc như UAE (3,03 triệu euro), Qatar (2,83 triệu euro) hay Jordan (2,48 triệu euro). Với con số này, U23 Việt Nam giữ vị thế đội tuyển U23 có giá trị cao nhất Đông Nam Á tại giải đấu năm nay.

Trong khi đó, U23 Thái Lan chỉ được định giá 1,45 triệu euro, thấp hơn đáng kể so với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Khoảng cách về giá trị đội hình phần nào cho thấy sự khác biệt về chiều sâu lực lượng, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như khả năng phát triển cầu thủ trẻ giữa hai nền bóng đá.

Đặc biệt, trong danh sách U23 Việt Nam có ba cái tên được Transfermarkt định giá cao nhất là Nguyễn Đình Bắc, Bùi Vĩ Hào và Khuất Văn Khang. Mỗi cầu thủ đều được định giá 300.000 euro, tức hơn 9 tỷ đồng. Tiếp đó là thủ thành Trần Trung Kiên của U23 Việt Nam được định giá 200.000 euro (gần 6,2 tỷ đồng).