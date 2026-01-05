Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Top 10 thủ môn được định giá cao nhất VCK U23 châu Á 2026: Trần Trung Kiên số mấy?

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

Theo thống kê mới nhất từ trang định giá chuyển nhượng uy tín Transfermarks, thủ môn Trần Trung Kiên của U23 Việt Nam lọt trong top 10.

Top 10 thủ môn được định giá cao nhất VCK U23 châu Á 2026: Trần Trung Kiên số mấy?

Ở thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam đang tập trung cho VCK U23 châu Á 2026. Trước đó, trong năm 2025, U22 Việt Nam (chính là đội U23 Việt Nam bây giờ) đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu lớn, từ việc giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026 và gần nhất là giành HCV SEA Games 33.

Khi U23 Việt Nam hướng tới VCK U23 châu Á 2026, thủ môn Trần Trung Kiên được HLV Kim Sang-sik đánh giá rất cao. Thể trạng của thủ môn Trần Trung Kiên chưa đạt tới sự tốt nhất trong khi đây là vị trí cực kỳ quan trọng.

Top 10 thủ môn được định giá cao nhất VCK U23 châu Á 2026: Trần Trung Kiên số mấy? - 1

Thủ môn Trần Trung Kiên có vai trò rất quan trọng với U23 Việt Nam. Ảnh: HAGL

Trong khi Trần Trung Kiên cần có thời gian để ra sân và chơi tốt tại VCK U23 châu Á 2026, trang thông tin chuyển nhượng uy tín Transfermarkt đánh giá rất cao thủ thành này. Cụ thể, người dẫn đầu trong top 10 thủ môn đắt giá  nhất tại giải đấu sắp tới là Hamad Al-Meqbaali (U23 UAE, 800.000 euro), tiếp theo là Mohammad Khalifeh (U23 Iran, 700.000 euro).

Thủ môn Trần Trung Kiên xếp thứ 7 ở danh sách này với mức định giá 200.000 euro. Chi tiết đáng chú ý và quan trọng hơn nữa, Trần Trung Kiên là thủ môn duy nhất của bóng đá Đông Nam Á lọt vào top 10 định giá này.

Theo thông tin mới nhất, LĐBĐ châu Á (AFC) vừa công bố danh sách 23 cầu thủ của U23 Việt Nam đăng ký dự VCK U23 châu Á 2026. Theo danh sách mà BHL U23 Việt Nam gửi lên, ngoài tiền đạo Nguyễn Lê Phát là cái tên không có mặt trong đội hình. Đây là thông tin khá bất ngờ bởi ở trận giao hữu gặp U23 Syria, Lê Phát là cái tên duy nhất ghi bàn cho đội bóng áo đỏ.

Ở hậu phương, cụ thể là vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên vẫn có tên. Thực tế, đây mới chỉ là danh sách tạm thời được HLV Kim Sang-sik gửi lên ban tổ chức theo yêu cầu, chưa phải danh sách cuối cùng. Theo quy định, các đội vẫn có quyền thay đổi danh chính thức trước 6 tiếng kể từ khi trận đấu đầu tiên của giải diễn ra. Điều này cho thấy HLV Kim Sang-sik rất tin tưởng vào thủ môn Trần Trung Kiên, khi sự kỳ vọng của người hâm mộ với U23 Việt Nam tại giải đấu tới là rất lớn.

Theo Long Nguyên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/01/2026 18:25 PM (GMT+7)
