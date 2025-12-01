Dàn sao hot nhất SEA Games 33: Đình Bắc đua tài thần đồng Thái Lan

1/ Nguyễn Đình Bắc (U22 Việt Nam - 9,1 tỷ đồng)

Trang Transfermarkt hiện định giá Nguyễn Đình Bắc với mức phí chuyển nhượng 300.000 euro (tương đương 9,1 tỷ đồng). Cầu thủ thuộc biên chế Công an Hà Nội chắc chắn là một trong những ngôi sao đáng xem nhất của môn bóng đá nam SEA Games 33.

Đình Bắc được kỳ vọng sẽ tỏa sáng

Đình Bắc đang trở thành ngôi sao đầu tàu của lớp cầu thủ trẻ Việt Nam. Chân sút 21 tuổi của Công an Hà Nội, người được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất U23 ASEAN Cup 2025, chính là hạt nhân giúp U23 Việt Nam lên ngôi trên đất Indonesia và đã có 2 bàn thắng sau 12 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Ở đấu trường châu lục, tiền đạo xứ Nghệ tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét. Trong chiến thắng 2-1 của CAHN trước Bắc Kinh Quốc An tại AFC Champions League Two 2025/26, chính anh là người tung cú dứt điểm ấn định tỷ số, khẳng định vai trò người hùng của đội bóng thủ đô.

Hành trình để có được vị thế hiện tại của Đình Bắc không hề bằng phẳng. Anh lên tuyển ở tuổi 19, tạo cơn sốt khi ghi bàn vào lưới Philippines tại vòng loại World Cup 2026, rồi gây ấn tượng bằng pha đánh đầu tung lưới Nhật Bản ở Asian Cup 2023.

Tưởng như con đường lên đội tuyển sẽ rộng mở, nhưng bước ngoặt xảy đến khi HLV Philippe Troussier rời ghế hồi tháng 3/2024. Dưới thời HLV Kim Sang Sik, hàng công ưu tiên các cựu binh giàu kinh nghiệm, khiến vai trò của Đình Bắc giảm sút đáng kể.

Dù vậy, ở cấp CLB, tiền đạo sinh năm 2004 vẫn cho thấy đà phát triển mạnh mẽ. Anh đã thi đấu 17 trận trên mọi đấu trường mùa này – gồm 9 trận V-League, 1 trận Siêu cúp, 2 trận ASEAN Club Championship và 5 trận tại AFC Champions League 2 – con số vượt trội so với bất kỳ cầu thủ U23 nào và thậm chí nhiều tuyển thủ quốc gia.

Tại U23 Việt Nam, giá trị của Đình Bắc được khẳng định rõ ràng khi anh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất U23 Đông Nam Á 2025 với 2 pha lập công. HLV Kim Sang Sik hiểu rất rõ những phẩm chất của cậu học trò: thể hình 1,80 m, kỹ thuật tốt, khả năng dứt điểm đa dạng cùng chút “ngông” cần có của một mũi nhọn dám bùng nổ.

Đình Bắc, sau những biến động, đang từng bước khẳng định mình như một trong những niềm hy vọng đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại.

2/ Yotsakorn Burapha (U22 Thái Lan - 3 tỷ đồng)

Yotsakorn Burapha được xem là thần đồng sáng giá của bóng đá Thái Lan. Tiền đạo 20 tuổi vừa có lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại đấu trường SEA Games, tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột của thế hệ trẻ “Voi chiến”.

Yotsakorn Burapha - niềm hy vọng của U22 Thái Lan

Trước đó, anh đã chơi 22 trận và ghi 12 bàn cho U22 Thái Lan, đồng thời có 4 lần được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Hiện Yotsakorn đang thi đấu tại Singapore trong màu áo Hougang United dưới dạng cho mượn từ CLB Chonburi, nơi anh được kỳ vọng tiếp tục phát triển và trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của bóng đá Thái Lan trong những năm tới.

Hiệu suất của cầu thủ này khá ổn định, chắc chắn là niềm hy vọng của người hâm mộ Thái Lan tại SEA Games 33 - giải đấu mà anh được chơi trên sân nhà.

3/ Rafael Struick (U22 Indonesia - 4,6 tỷ đồng)

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) mới đây đã công bố danh sách U22 Indonesia dự SEA Games 2025 tại Thái Lan, với lực lượng được đánh giá mạnh nhất nhằm hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng. Thành phần đội gần như là “phiên bản thu nhỏ” của đội tuyển quốc gia từng góp mặt tại AFF Cup 2024.

Rafael Struick - ngôi sao trẻ của U22 Indonesia

HLV Indra Sjafri triệu tập bốn cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gồm Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, Mauro Zijlstra và Dion Markx. Bên cạnh đó, U22 Indonesia cũng sở hữu năm gương mặt nhập tịch là Dion Markx, Ivar Jenner, Rafael Struick, Jens Raven và Mauro Zijlstra, tạo nên nền tảng nhân sự dày dạn kinh nghiệm quốc tế, trong đó Struick thực sự là cái tên nổi bật.

Sinh ra tại Leidschendam (Hà Lan), Struick trưởng thành từ các đội trẻ Forum Sport và RKAVV trước khi gia nhập học viện ADO Den Haag vào năm 2020. Anh kinh qua các cấp U18, U21 và được đôn lên đội một vào mùa hè 2022, thi đấu tổng cộng 11 trận. Sau khi chia tay, ADO Den Haag gửi lời tri ân những đóng góp của Struick và chúc anh thành công tại bến đỗ mới.

Chân sút sinh năm 2003 trở thành tân binh thứ tám của Brisbane Roar trước mùa giải 2024/25 và được trao áo số 7, dấu hiệu cho thấy vai trò quan trọng tại đội bóng Australia khi mùa giải khởi tranh ngày 18/10. Kể từ khi ra mắt đội tuyển Indonesia năm 2023, Struick đã có 26 lần ra sân và ghi một bàn thắng. Ở cấp độ U22, anh để lại dấu ấn với 5 pha lập công sau 15 trận.

4/ Fergus Tierney (U22 Malaysia - 3 tỷ đồng)

Fergus Tierney là tiền vệ trẻ gốc Scotland và được xem là một trong những viên ngọc sáng của U22 Malaysia tại kỳ SEA Games lần này. Cầu thủ sinh năm 2003 hiện thuộc biên chế đội trẻ Johor Darul Tazim, CLB hàng đầu của bóng đá Malaysia. Anh gây ấn tượng bởi thể hình vượt trội, tư duy chơi bóng sắc bén cùng kỹ năng sút xa đầy uy lực – dấu ấn quen thuộc của các tiền vệ mang phong cách châu Âu.

Fergus Tierney sở hữu thể hình, thể lực ấn tượng

Cuối tháng 3, Tierney có trận ra mắt U22 Malaysia ở chung kết Merlion Cup, vào sân từ ghế dự bị và lập tức ghi dấu bằng một bàn thắng vào lưới U22 Campuchia, cho thấy tiềm năng trở thành nhân tố bứt phá của “Hổ Malay” trong tương lai gần.

5/ Sandro Reyes (U22 Philippines - 3 tỷ đồng)

Sandro Reyes hiện khoác áo CLB Gutersloh tại Đức và từng có thời gian trui rèn ở học viện La Masia trứ danh của Barcelona.

Cầu thủ Sandro Reyes của U22 Philippines

Tiền vệ sinh năm 2003 là một trong những tài năng nổi bật của bóng đá Philippines khi được gọi lên đội tuyển quốc gia từ năm 18 tuổi. Tính đến nay, anh đã có 25 lần ra sân và ghi 4 bàn, giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch trẻ hóa lực lượng của bóng đá Philippines.

Nên nhớ, để có suất được ăn tập tại lò La Masia của Barcelona giai đoạn 2012 - 2015, Reyes đã vượt qua 2.398 đối thủ khác (cuộc tuyển chọn có 2.400 trẻ em từ 9 - 12 tuổi tham gia, chỉ có Reyes và 1 cầu thủ khác được chọn).