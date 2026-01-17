Thắng U23 UAE, U23 Việt Nam nhận tiền thưởng “khủng” ra sao?

U23 Việt Nam liên tiếp nhận thưởng

U23 Việt Nam và U23 UAE tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. 2 đội ghi tới 4 bàn trong 90 phút. U23 Việt Nam liên tục vượt lên dẫn trước khi Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đình Bắc lần lượt ghi bàn vào các phút 39 và 62. Trong khi đó, U23 UAE có 2 bàn nhờ công của Junior Ndiaye và Al Menhali lần lượt ở các phút 42 và 68.

2 đội phải bước vào 2 hiệp phụ khi hòa nhau 2-2 đầy kịch tính trong 90 phút. Trong hiệp phụ thứ nhất, U23 Việt Nam ghi được 1 bàn nữa để nâng tỷ số lên 3-2 nhờ công của Phạm Minh Phúc. U23 Việt Nam bảo toàn thành quả đó trong phần còn lại của trận đấu, từ đó đoạt vé đến bán kết VCK U23 châu Á 2026.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Ngay sau chiến thắng, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Ban Chấp hành chúc mừng U23 Việt Nam. Ghi nhận thành tích này, LĐBĐ Việt Nam quyết định thưởng thêm 1,2 tỷ đồng cho toàn đội, nâng tổng tiền thưởng lên 3,1 tỷ đồng sau vòng bảng và tứ kết. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự hạnh phúc trước màn trình diễn ấn tượng của đội.

Được biết, sau 3 trận vòng bảng, U23 Việt Nam đã nhận khoảng 1,9 tỷ đồng tiền thưởng, bao gồm 500 triệu đồng cho chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan, 600 triệu đồng cho chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan và 800 triệu đồng cho chiến thắng 1-0 trước U23 Ả Rập Xê Út, qua đó giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026.

Ngoài ra, với việc đoạt vé vào bán kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ nhận 500.000 USD từ Ban tổ chức. Cụ thể, theo cơ cấu giải thưởng của BTC, đội vô địch năm được thưởng khoảng 6 triệu USD, tương đương 158 tỷ đồng, á quân nhận 3 triệu USD, khoảng 81 tỷ đồng, đội hạng ba được thưởng 1 triệu USD, khoảng 27 tỷ đồng, đội hạng tư cũng nhận 500.000 USD, 13,5 tỷ đồng.

Còn nhớ năm 2018, với việc giành ngôi á quân, U23 Việt Nam nhận tổng tiền thưởng khoảng 60 tỷ đồng, chưa tính thưởng riêng từ CLB lẫn địa phương. Năm nay, nếu tái hiện thành tích tương tự, khoản thưởng dành cho U23 Việt Nam sẽ lớn hơn nhiều.