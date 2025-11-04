Những nàng “dâu hào môn” cùng gia đình chồng dấn thân vào hoạt động kinh doanh

Nàng dâu Quốc Cường Gia Lai cùng chồng mở rộng chuỗi ẩm thực

Đàm Thu Trang cũng là một trong những mỹ nhân showbiz có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai (QCG), vào tháng 7/2019.

Đàm Thu Trang sinh năm 1989, là người dân tộc Tày, lớn lên trong một gia đình nề nếp và khá giả tại Lạng Sơn. Cô từng đạt được nhiều danh hiệu về sắc đẹp như Hoa khôi xứ Lạng năm 2010, Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010...

Sau khi lập gia đình, cô rút lui khỏi giới giải trí, trong báo cáo quản trị bán niên năm 2024 của Quốc Cường Gia Lai không ghi nhận việc sở hữu của Đàm Thu Trang. Tuy vậy, cô cùng chồng là ông Nguyễn Quốc Cường từ lâu đã cùng nhau mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực.

Bà Đàm Thu Trang và ông Nguyễn Quốc Cường cùng kinh doanh lĩnh vực ẩm thực

Theo đó, tháng 10/2017, Đàm Thu Trang trở thành cổ đông lớn nắm giữ 30% vốn góp của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Henry & William do đại gia Nguyễn Quốc Cường thành lập. Ông Cường cũng trực tiếp nắm giữ 70% vốn góp tại doanh nghiệp này. Bà Trang cũng giữ vị trí giám đốc tại doanh nghiệp.

Tháng 4/2018, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH thương mại dịch vụ The Only Way. Đến tháng 3/2021, công ty chuyển sang mô hình cổ phần với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó bà Đàm Thu Trang góp 18 tỷ đồng tương đương 90% vốn góp, ông Nguyễn Quốc Cường và ông Trần Việt Anh Khôi mỗi người góp 1 tỷ đồng tương đương 5% vốn góp. Ở lần thay đổi này, ông Trần Việt Anh Khôi sinh năm 1987 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ở lần thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào tháng 9/2025, bà Đàm Thu Trang thay thế ông Trần Việt Anh Khôi giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo tìm hiểu, The Only Way là đơn vị vận hành chuỗi nhà hàng ẩm thực món Trung với hàng trăm nhân viên đang hoạt động tại TP HCM, Đà Nẵng và Vũng Tàu.

Ngoài ra, bà Đàm Thu Trang cũng đang giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Em Bé Ơi, doanh nghiệp được thành lập tháng 1/2022, với vốn điều lệ 500 triệu đồng, cùng ngành nghề chính là bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh.

Con dâu bầu Hiển gia nhập mảng bán lẻ của Tập đoàn T&T

Sinh năm 1996, Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, từ thiện. Vào năm 2022, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với Đỗ Vinh Quang, con trai của bầu Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T Group, một trong những tập đoàn lớn tại Việt Nam.

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh cũng trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh của nhà chồng khi giữ vị trí Phó chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail (TTR). Vai trò của người đẹp tại tập đoàn lần đầu được công khai rộng rãi trong Ngày hội Văn hóa T&T - SHB tổ chức vào tháng 3/2025.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng Đỗ Vinh Quang cùng làm lãnh đạo tại T&T Retail

Hiện ông Đỗ Vinh Quang đang giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này. Ngoài ra, ông Đỗ Vinh Quang cũng đang là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T, đồng thời là Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội; Chủ tịch hội đồng quản trị hãng hàng không Vietravel Airlines.

Theo tìm hiểu, T&T Retail được thành lập tháng 4/2018 với vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng và là công ty thành viên thuộc Tập đoàn T&T, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh BĐS, bán lẻ, cung cấp dịch vụ cho thuê và quản lý trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, căn hộ văn phòng.

Doanh nghiệp này được định vị là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ của T&T, với tham vọng lọt top 5 hệ thống phát triển và quản lý trung tâm thương mại đạt chuẩn trong nước và quốc tế. Đến nay, doanh nghiệp này đã nâng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng và được ủy quyền toàn bộ cho ông Đỗ Vinh Quang đại diện phần vốn góp.

Hai nàng dâu nhà tỷ phú giàu nhất Việt Nam tham gia hệ sinh thái Vingroup

Mới nhất hai người con dâu của gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Bùi Lan Anh (sinh năm 1995) và Nguyễn Phương Nhi (sinh năm 2002), đã chính thức gia nhập hệ sinh thái Vingroup khi tham gia góp vốn vào CTCP Vin New Horizon - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp.

Bà Bùi Lan Anh là vợ của Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả của ông Vượng. Dâu cả của gia đình tỷ phú xuất thân từ một gia đình trí thức tại Hà Nội và từng đạt danh hiệu Á khôi 2 Đại học Ngoại thương Hà Nội và là người khá kín tiếng.

Á hậu Phương Nhi cùng chị dâu Bùi Lan Anh, em chồng Phạm Nhật Minh Anh và bà Phạm Thu Hương cùng xuất hiện tại một sự kiện - Ảnh: VTV

Trong khi đó, Nguyễn Phương Nhi là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Luật thương mại quốc tế, Đại học Luật Hà Nội. Đầu năm nay, cô tổ chức lễ ăn hỏi với Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ của ông Phạm Nhật Vượng.

Theo đăng ký, Vin New Horizon có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm 65%; bà Phạm Thu Hương - vợ Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng - giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, đồng thời sở hữu 32% cổ phần; bà Bùi Lan Anh, Nguyễn Phương Nhi và Phạm Nhật Minh Anh (con gái ông Vượng) mỗi người góp 1% vốn.

Việc hai con dâu và người con gái út của ông Phạm Nhật Vượng đồng thời góp vốn vào Vin New Horizon đánh dấu lần đầu tiên toàn bộ các thành viên trong gia đình tỷ phú đều tham gia vào hoạt động kinh doanh thuộc hệ sinh thái Vingroup.